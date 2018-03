Prime liti nel governo tedesco appena nato Angela Merkel replica a Horst Seehofer

Il PRI esPrime 'soddisfazione per il dato delle politiche' ed annuncia nuovi ingressi e uscite : In quest'ottica si è deciso di riprendere gli incontri con le categorie produttive, il mondo sindacale e le espressioni del volontariato e la campagna di ascolto nei quartieri cittadini che hanno ...

“Sarà lui il nuovo premier”. Elezioni - le Prime voci irrompono sulla scena politica : Il day-after è finalmente arrivato e mentre lo scenario post elettorale appare confuso, i bookmaker sembrano essere gli unici ad avere le idee chiare nel giorno dopo l’election day. Secondo i quotisti della sigla internazionale Softbet24, il prossimo premier sarà Matteo Salvini: nelle giocate appena aperte sul nuovo presidente del Consiglio, come riporta Agipronews, il leader della Lega, forte del largo consenso elettorale del suo ...

Matrix Prime - Elezioni 2018 : la politica in prima serata su Canale 5 - stasera Luigi Di Maio : Saranno tre gli appuntamenti in programma all'insegna dell'informazione politica dedicati ai principali leader delle prossime Elezioni del 4 marzo. Ecco a seguire tutte le informazioni sui ...

Matrix : su Canale 5 tre Prime serate coi leader politici. Renzi al posto de Il Segreto : Nicola Porro, Silvio Berlusconi Tre prime serate all’insegna dell’approfondimento politico nella settimana che precede le elezioni. Con un’operazione inedita, Canale 5 apre la fascia più prestigiosa del palinsesto all’attualità e lo fa con Matrix prime, un’edizione speciale del tradizionale talk show di seconda serata. Il programma condotto da Nicola Porro debutterà eccezionalmente in prime time nella serata di oggi ...

Ballando con le Stelle 2018 a I soliti Ignoti/ Video - Milly Carlucci svela il cast : “Oggi Prime anticipazioni” : Ballando con le Stelle 2018 a I soliti Ignoti. Video, Milly Carlucci svela il cast: “Oggi prime anticipazioni”. Domani invece una maratona della conduttrice su Raiuno(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 12:36:00 GMT)

PyeongChang 2018 - Prime gare e medaglie dopo tanta politica. E Kim invita Moon al Nord : E probabilmente ora si parlerà più di sport e meno di geopolitica della penisola coreana. 10 febbraio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Messaggi da Sanremo/ La politica impari a includere - si può vincere senza Primeggiare : I cosiddetti Messaggi subliminali. Dal palco dell'Ariston ne parte uno diretto alla politica italiana. È quello contenuto nel Modello Baglioni. Di che cosa si tratta? Di un approccio alle responsabilità pubbliche, e dirigere Sanremo non è soltanto dirigere un festival, basato su ...

Giappone-Usa : Tokyo esPrime "grande apprezzamento" per la politica di Trump sul nucleare : Tokyo, 05 feb 05:15 - , Agenzia Nova, - Il governo giapponese ha espresso "grande apprezzamento" per la nuova Revisione della postura nucleare , Nuclear Posture Review, Npr, pubblicata... , Git,

Candidatura Siani - De Luca : scelta eccellente fatta in un momento in cui la politica fa dePrimere : (Agenzia Vista) Roma, 20 gennaio 2018 Candidatura Siani, De Luca scelta eccellente fatta in un momento in cui la politica fa deprimere Il presidente della Regione campania, Vincenzo De Luca, annuncia alla stampa la sua 'rivoluzione' nel settore della Sanità. Nell'incontro con i giornalisti a Palazzo santa Lucia ...

La Cei attacca la politica : Campagna elettorale dePrimente : "deprimente". ll cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, intervistato da La Stampa, non usa mezzi termini per descrivere una Campagna elettorale fatta di "litigi sui social network", "chiacchiere da salotto in tv" e di "continui slogan che promettono 'miracolì che poi non si potranno rispettare"."In questi giorni, poi, mi sembra che tutti vogliono ...

Scatta la par condicio televisiva per Sanremo 2018 - via i politici dalle Prime file e premiazione muta : La par condicio televisiva per Sanremo 2018 impedirà ai politici di occupare le prime file della platea del Teatro Ariston. Con la campagna elettorale nel pieno delle sue forze, il Festival non può quindi permettere che si intralcino i lavori e dovrà quindi rivedere il cerimoniale che vede alcune delle personalità della nostra politica sedere proprio al di sotto del palco. I politici non potranno quindi godere di nessuna inquadratura in più, ...