tuttoandroid

: Prima “Routine” in italiano per Google Assistant, che ora fornisce le ultime notizie e non solo… - webaholic_eu : Prima “Routine” in italiano per Google Assistant, che ora fornisce le ultime notizie e non solo… - VELOSPORT1960 : C’è una strana quiete, prima della tempesta in arrivo. Si parla della formazione del governo dopo la vittoria di Sa… - PedroLupe1 : @FoxNews Una macchina clown è un puntello in una routine clown circo. La prima esecuzione di questa routine fu nel… -

(Di venerdì 16 marzo 2018)può ora contare su diverse altre funzionalità in lingua italiana, da una sorta di"Routine" alla lettura dellee alla riproduzione di suoni rilassanti. Ecco cosa è in grado di fare l'assistente virtuale. L'articolo“Routine” inper, che oralee non solo proviene da TuttoAndroid.