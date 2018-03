Prima Industrie in rally

A Piazza Affari corre Prima Industrie : Effervescente Prima Industrie , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,22%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...

Prima Industrie - Banca IMI consiglia buy : Teleborsa, - Brilla Prima Industrie , che passa di mano con un aumento del 2,81%. A dare linfa al titolo, contribuisce l'indicazione "buy" fornita dagli analisti di Banca IMI che hanno anche ritoccato ...

Prima Industrie - Banca IMI consiglia "buy" : Brilla Prima Industrie , che passa di mano con un aumento del 2,81%. A dare linfa al titolo, contribuisce l'indicazione "buy" fornita dagli analisti di Banca IMI che hanno anche ritoccato all'insù il ...

Prima Industrie - nel 2017 crescita a doppia cifra dei risultati : Teleborsa, - Prima Industrie ha chiuso l'esercizio 2017 raggiungendo un fatturato di 449.503 migliaia di euro, in crescita rispetto al 2016 del 14,1%. Il Margine Lordo del Gruppo al 31/12/2017 è pari ...

Prima Industrie - nel 2017 crescita a doppia cifra dei risultati : Prima Industrie ha chiuso l'esercizio 2017 raggiungendo un fatturato di 449.503 migliaia di euro, in crescita rispetto al 2016 del 14,1%. Il Margine Lordo del Gruppo al 31/12/2017 è pari a 109.407 ...

Performance negativa per Prima Industrie : Si muove verso il basso Prima Industrie , con una flessione dell'1,90%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Prima Industrie più pronunciata ...

Prima Industrie - CdA delibera emissione bond 2025 : Teleborsa, - Il Consiglio di Amministrazione di Prima Industrie ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario a 7 anni senior, non convertibile, a tasso fisso, per un ammontare di 25 ...

Prima Industrie - CdA delibera emissione bond 2025 : Il Consiglio di Amministrazione di Prima Industrie ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario a 7 anni senior, non convertibile, a tasso fisso, per un ammontare di 25 milioni di Euro, da ...

Prima Industrie cede quota in Electro Power - plusvalenza 7 milioni : Teleborsa, - Prima Electro, società controllata al 100% da Prima Industrie ha sottoscritto con una società appartenente al Gruppo ENGIE , una delle maggiori utilities a livello globale con sede a ...

Prima Industrie cede quota in Electro Power - plusvalenza 7 milioni : Prima Electro, società controllata al 100% da Prima Industrie ha sottoscritto con una società appartenente al Gruppo ENGIE (una delle maggiori utilities a livello globale con sede a Parigi) un accordo ...