“Prima gli insulti Poi schiaffi e pugni” Paura per il volto noto della tv A passeggio

Salvini ribadisce : “Prima gli italiani poi palazzo Chigi” : La Lega non vuole operazioni al ribasso. “Non ho la smania di fare il premier a tutti i costi”. Sono

“Vivo con 511 euro al mese”. Eppure è famosa la madre di Alessandro Borghese. Scommettiamo che non lo sospettavate nemmeno. Era un’icona e oggi arriva la confessione : “Prima era lui ‘figlio di’ - oggi sono io la mamma dello chef e conduttore…” : Alessandro Borghese è tornato in onda con la nuova stagione di ‘4 ristoranti’ su Sky Uno. Da quando la cucina e il mondo della ristorazioni sono diventati protagonisti in tv, anche molti chef, come Borghese, sono entrati nei cuori dei telespettaotori. Di conseguenza si è scatenata la curiosità sul privato dei cuochi (e conduttori). Ecco: sapete che la madre di Alessandro Borghese non è affatto una sconosciuta? È stata ...

Elezioni - bandiera “Prima il nord” sparisce da foto del candidato leghista in Puglia. Maroni : “La storia non può finire così” : Rossano Sasso, coordinatore pugliese della Lega e candidato alla Camera sia nel collegio uninominale di Altamura che in due listini proporzionali, ha condiviso sul suo profilo Facebook una foto che lo ritrae alla manifestazione del leader leghista Matteo Salvini tenutasi sabato a Milano. Ma alle sue spalle sventola una poco opportuna bandiera con la scritta “Prima il nord“. Evidentemente deve aver notato anche lui che lo storico ...

Elezioni - la Lega scrive “Prima gli italiani” ma nei manifesti usa modelle straniere : “Prima gli italiani” è il mantra di Matteo Salvini da anni. E la difesa dei connazionali è diventata il vessillo da sbandierare in campagna elettorale dalla Lega. Lo slogan è in bella vista anche sulle foto di copertina del profilo Facebook del leader del Carroccio, che chiama all’adunata del prossimo sabato in piazza Duomo a Milano. La faccia di Salvini, i loghi, i pullman, il countdown e poi mamme e papà con le proprie figlie ...

Carabella (FdI) : si presenta al grido di “Prima gli Italiani” : Simone Carabella (Fratelli d’Italia) si presenta al grido di ‘Prima gli Italiani’. In tanti alla partenza della campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale... L'articolo Carabella (FdI): si presenta al grido di “Prima gli Italiani” su Roma Daily News.

Paola Di Benedetto non è single - il fidanzato Matteo Gentili : “Prima di partire per l’Isola dei Famosi voleva sposarsi e avere dei figli con me” : Madre Natura Paola Di Benedetto dell’Isola dei Famosi ancora impegnata: la lettera del fidanzato Matteo Gentili a DiPiù Spunta il terzo incomodo tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte all’Isola dei Famosi. Il flirt tra i due rischia di naufragare dopo le recenti rivelazioni di Matteo Gentili, il fidanzato di Madre Natura. E sì, perché […] L'articolo Paola Di Benedetto non è single, il fidanzato Matteo Gentili: “Prima di ...

Treno deragliato a Pioltello - i pendolari : “Prima c’era rabbia - oggi paura” : “oggi per la prima volta sono salito sul solito Treno con un dubbio nuovo: ci salgo o no?“. E’ la confidenza di un pendolare in viaggio sulla Milano-Lecco (S8) di Trenord all’indomani del deragliamento del regionale 10.452 a Pioltello. “Siamo abituati a tutto, cancellazioni, ritardi, freddo d’inverno e caldo d’estate, vagoni sporchi e gabinetti guasti, ma finora non avevamo mai messo in discussione la ...

Migranti - Di Maio : “Prima politiche di sostegno alle famiglie italiane”. Salvini : “Meglio tardi che mai - è la nostra idea” : “Il problema è che in tutti questi anni le politiche dalla famiglia sono state totalmente ignorate e oggi quando hai un figlio è un problema tuo. Lo dico con il massimo della moderazione e senza fare polemiche, ma non voglio rassegnarmi all’idea che siccome ci sono poche nascite dobbiamo favorire l’immigrazione. Prima lavoriamo alle politiche di sostegno alle famiglie italiane“. Sceglie la Giornata internazionale dei ...

Di Maio a Ivrea : “Prima che agli immigrati pensiamo alla qualità della vita degli italiani” : È la giornata dei 5 stelle a Ivrea che questa mattina, domenica 13 gennaio, presenta il candidato sindaco, Massimo Fresc. A fianco dell'uomo che tenterà la scalata a Palazzo civico. In una sala santa Marta gremita ci sono Luigi Di Maio, candidato 5 Stelle per il ruolo di premier, e Davide Casaleggio, figlio di Gianroberto. ...