John Bailey - Presidente degli oscar - indagato per molestie sessuali : Tre denunce. John Bailey , il presidente dell'Academy of Motion Picture Arts and Science, l'organizzazione che assegna gli oscar , è indagato dopo alcune denunce di molestie sessuali . Lo riporta ...

M5S : la candidatura discussa del Presidente degli Avvocati di Roma : Il Presidente Mauro Vaglio non vuole dimettersi dalla carica e gli Avvocati del foro della Capitale sono in rivolta

Il primo Presidente donna degli Usa è sparito : torna su Sky 'Modus' : Con oltre 6 milioni di libri venduti in tutto il mondo, Anne Holt, avvocato ed ex Ministro della Giustizia norvegese, è una delle regine indiscusse del thriller e la serie 'Modus' riprende i temi a ...

Sanremo 2018 : annunciata la giuria degli esperti - Pino Donaggio Presidente : Ha scritto i testi di alcuni spettacoli teatrali, ed è inoltre approdato in tv su varie reti, sempre spaziando molto nei suoi interessi. La giuria degli esperti, quest'anno, entrerà in gioco nella ...

Il Presidente attacca Mosca - Pechino - Iran e Corea del Nord e chiede il riarmo nucleare degli Usa : 'Mosca e Pechino stanno minacciando ora la nostra economia, i nostri interessi e i nostri valori. Per questo - ha detto - dobbiamo rendere più forti le nostre Forze armate per dissuadere chiunque da ...

Cuneo - il Presidente degli industriali : ragazzi fate gli operai : Roma, 30 gen. , askanews, 'Qualsiasi percorso scolastico individuerete, avrete fatto una buona scelta, ma è nostro dovere come imprenditori segnalarvi le esigenze delle nostre imprese. Nel 2017 le ...

Oprah Winfrey dice che non le interessa candidarsi a Presidente degli Stati Uniti : Ha detto che non ha «il DNA giusto», smentendo le voci circolate nelle ultime due settimane The post Oprah Winfrey dice che non le interessa candidarsi a presidente degli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Il Presidente degli infermieri precari guadagna 200mila euro l'anno : è polemica : Secondo quanto scrive il Fatto Quotidiano , il presidente dell'Enpapi (l' Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica ) Mario Schiavon, è al centro di alcune critiche. "...

Oprah Winfrey prossimo Presidente degli Stati Uniti? : Ma l'America sarebbe pronta ad accoglierla? La Winfrey sarebbe un presidente afro-americano come Obama, donna come la Clinton e famosa nel mondo dello spettacolo come Trump. Come reagirebbero gli ...

Lady Gaga per Oprah Winfrey Presidente degli Stati Uniti : “Ha il mio voto” : Il primo endorsement è già arrivato: il voto di Lady Gaga per Oprah Winfrey è praticamente una certezza. Da giorni si sono fatte più intense le voci di un'imminente candidatura della celebre conduttrice afroamericana alle elezioni presidenziali del 2020 per il fronte progressista e il suo importante discorso sul palco dei Golden Globes 2018 a molti è parso un banco di prova da potenziale candidata. Stando alla CNN e ad altre fonti ...

Savona - muore per intossicazione da monossido la Presidentessa degli Amici del Mediterraneo : A trovare il corpo è stata la cognata, ora ricoverata in gravi condizioni. La donna lavorava all'ufficio anagrafe del Comune

“Tutti dubitano dell’intelligenza e dell’idoneità di Trump” : le clamorose rivelazioni sul Presidente degli Stati Uniti : Donald Trump “è come un bambino. Tutti mettono in dubbio la sua intelligenza e la sua idoneità” per la Casa Bianca. A dirlo è stato Michael Wolff, l’autore del discusso libro “Fire and Fury”, uscito oggi, incentrato sulla Casa Bianca nell’era di Trump, in base alle testimonianze raccolte in questi mesi. Trump “è un uomo che ha meno credibilità, forse, di qualsiasi altra persona mai apparsa sulla ...

La sfida di Trump - portarsi a letto le mogli degli amici. 'Fire and Fury' rivela la tattica del Presidente : Ho delle ragazze che arrivano oggi da Los Angeles alle tre, possiamo andare di sopra e divertirci un mondo, ti assicuro". Una chiaccherata da spogliatoio, direbbe Trump, se non fosse che la moglie ...