Presentato “Keep Clean and Ride” | 969 chilometri in bici per salvare l’ambiente

meteoweb.eu

: Presentato “Keep Clean and Ride”: 969 chilometri in bici per salvare ... - naturaeambiente : Presentato “Keep Clean and Ride”: 969 chilometri in bici per salvare ... -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Dopo tre anni di eco-trail contro l’abbandono dei rifiuti (littering), l’evento centrale italiano della campagna “Let’sUp Europe!” resta fedele al connubio ambiente-sport, ma si evolve. La manifestazione -finora conosciuta con il nome diand Run” (KCR)- per il 2018 diventa infatti Keepand Ride, in quanto quest’anno si svolgerà incletta. A compiere l’impresa sarà sempre il “rifiutologo” e divulgatore ambientale Roberto Cavallo, accompagnato lungo il percorso dal triatleta Roberto Menicucci. Invariato il messaggio che la manifestazione vuole lanciare: il littering, che uccide i nostri mari, va contrastato nei suoi luoghi d’origine, ovvero nell’entroterra. E tutti possono fare due semplici gesti per combatterlo: evitare di abbandonare i propri rifiuti e chinarsi per raccogliere quanto sta già inquinando. Dopo aver anticipato l’ormai diffuso ...