Pregiudicato ucciso a Bari | un arresto

Agguato a Bari : ucciso un Pregiudicato : 22.32 Un uomo di 43 anni, ritenuto vicino al clan Piperis del quartiere Enziteto di Bari , è stato ucciso in un Agguato al quartiere Catino. I sicari, fuggiti probabilmente con una moto, hanno centrato l'uomo con diversi colpi di arma da fuoco.Il 43enne è morto prima dell'arrivo dei soccorsi. Poco distante, una donna, forse cognata della vittima, è stata ferita alla testa a colpa di mazza. Non si sa se i due episodi siano collegati. La polizia ...

