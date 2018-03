Porte aperte al Giardino Viatori di Gorizia

Giornate Fai di Primavera - nelle Marche Porte aperte per 75 tesori nascosti : Sono sicuro che da un'economia culturale possa ripartire anche l'economia sociale e lo sviluppo dei territori colpiti'. Saranno 3.600 nelle Marche gli 'apprendisti ciceroni' , giovani studenti che ...

Università Federico II - Porte aperte a chiunque : 'Ora serve maggiore sorveglianza' : Per sua natura, per la sua storia e anche per il suo statuto, l'Università è aperta a tutti. Un'agorà. Luogo di democrazia e di sapere. E di tolleranza. Ma a volte può essere fin troppo aperto. ...

Università Federico II - Porte aperte a chiunque : «Ora serve maggiore sorveglianza» : Per sua natura, per la sua storia e anche per il suo statuto, l'Università è aperta a tutti. Un'agorà. Luogo di democrazia e di sapere. E di tolleranza. Ma a volte...

Google rende open-source Maps - DeepLab-v3+ e Resonance Audio : Porte aperte allo sviluppo : Google rende open source Google Maps per gli sviluppatori di videogiochi, la tecnologia dietro la modalità ritratto di Pixel 2 DeepLab-v3+ e Resonance Audio: ecco tutti i dettagli. L'articolo Google rende open-source Maps, DeepLab-v3+ e Resonance Audio: porte aperte allo sviluppo proviene da TuttoAndroid.

Porte aperte allo IED - l'open day alla scoperta dei percorsi di formazione : ... designer, talenti emergenti e giovani, curiosi di conoscere il mondo della formazione nei settori della creatività. IED il 17 marzo apre di nuovo le Porte delle sue sedi italiane e dedica un'intera ...

Varese - Fondazioni - Porte aperte ai candidati - selezioni in streaming : Inoltre verranno effettuate delle audizioni pubbliche di ciascun candidato, con possibilità di diretta streaming sul sito istituzionale dell'ente, che saranno effettuate dal sindaco di Varese. Il ...

Barcellona - Coutinho : 'Arthur è un gran giocatore - per Neymar le Porte sono aperte' : Un Barcellona sempre più a tinte verdeoro, che ha cominciato a prendere forma lo scorso gennaio, quando Philippe Coutinho è approdato nella città catalana. E che prosegue tuttora, con l'acquisto di ...

Camera : domenica prossima Montecitorio a Porte aperte : Roma, 7 mar. (AdnKronos) – domenica 11 marzo nuovo appuntamento con Montecitorio a porte aperte. Alle ore 11, in piazza Montecitorio, si esibisce la Banda dei Carabinieri diretta da Massimo Martinelli. Il programma prevede l’esecuzione dell’Inno nazionale, brani di L. Leonhard (Principe Eugenio); M. Martinelli (5 giugno); G. Rossini (Guglielmo Tell), e terminerà con l’esecuzione dell’Inno europeo. L’accesso ...

Camera : domenica prossima Montecitorio a Porte aperte (2) : (AdnKronos) – Durante la visita possono essere ammirati alcuni fra gli ambienti più importanti e rappresentativi del Palazzo, a cominciare dall’Aula, con i pannelli del fregio di Sartorio che decora l’emiciclo; il Velario, imponente decorazione liberty di circa 800 metri quadrati in rovere di Slavonia, vetro colorato e ferro; il Transatlantico, salone antistante l’Aula che deve il suo nome all’illuminazione a ...

Porte aperte in nefrologia : giovedì controlli e visite gratuite : Come sottolinea il professor Luigi Biancone , direttore della struttura complessa nefrologia, Dialisi e Trapianto della Città della salute e della Scienza di Torino, dei 6469 trapianti di rene ...

FORMAZIONE - Porte aperte all'Università della Campania Luigi Vanvitelli per la Winter School : Docenti, ricercatori, giovani dottorandi, rappresentanti del mondo industriale e ex dirigenti di azienda del CeSAF Maestri del lavoro accompagneranno gli studenti in un viaggio appassionante alla ...

Arianna Fontana : 'Io in politica? Se smetto - Porte aperte...' : 'Io in politica? Non lo so, non ci ho mai pensato. Però le porte sinceramente sono aperte se dovessi smettere, quindi si vedrà'. Lo ha detto Arianna Fontana parlando da Casa Italia a PyeongChang dopo aver ...