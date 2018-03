Porsche | la casa tedesca apre la strada al futuro dell' automotive

Porsche 911 - La Casa apre all'elettrificazione : "Due anni fa" racconta August Achleitner, capo del progetto 911, parlando dell'elettrificazione "avrei detto assolutamente no. Oggi non la escluderei in maniera categorica". Con queste parole la Porsche ha di fatto aperto le porte alla possibile introduzione di inediti powertrain elettrificati nella futura gamma della 911. Sia chiaro, la nuova 992 non sarà elettrica ma, eventualmente, la Casa potrebbe considerare l'ipotesi di ...

Abusivo in casa popolare - non pagava ma aveva una Porsche : sfrattato : Viveva in un alloggio popolare abusivamente, non aveva mai pagato il canone né le spese condominiali arrivando a cumulare un debito di 70.000 euro ma in compenso aveva in uso una Porsche. Lo ha ...