Politici - chi guadagna di più : Roma, 16 mar. (AdnKronos) - Quanto guadagnano i Politici italiani e chi è il più ricco? Secondo i dati dell'anagrafe patrimoniale aggiornati al 2017, tra i membri dell'esecutivo Valeria Fedeli resta il ministro più ricco del governo Gentiloni. La responsabile dell'Istruzione dichiara un reddito impo

Da Renzi a Di Maio - ecco il reddito dichiarato dai Politici italiani. Fedeli il ministro con l imponibile più alto : Ai vertici della classifica dei più 'ricchi' del governo c'è poi la ministra Anna Finocchiaro , con 151.672 mila euro dichiarati nel 2017; il titolare dell'Economia Pier Carlo Padoan , con 122.457 ...

SONDAGGI Politici/ Analisi Elezioni 2018 : chi aveva votato Pd - oggi sceglie Di Maio : SONDAGGI e Analisi post voto Elezioni 2018: ultime notizie e scenari elettorali. Il voto per le varie fasce d'età: giovani bocciano Renzi e Berlusconi. Voto e lavoro, i risultati(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 11:35:00 GMT)

##Salvini chiude ad 'accordi Politici' : non negozio mio programma : Roma, 6 mar. , askanews, Raccogliere oltre 50 deputati e 30 senatori 'senza accordi partitici o politici'. È la strada, molto stretta, che Matteo Salvini proverà a percorrere in queste settimane. ...

I Politici ripescati anche se hanno perso - da Boldrini a Schifani - : Roma, 6 mar. , askanews, Nel Pd e nell'assise del governo ci sono sconfitte che bruciano, come quella di Marco Minniti a Pesaro o di Dario Franceschini nella sua Ferrara, ma l'assegnazione dei seggi ...

Salvini : Noi pronti alla chiamata - ?ma no ad accordi Politici : Il segretario della Lega, Matteo Salvini, incontra la stampa nella piazza sotto la sede della Giunta regionale della Lombardia, assieme ad Attilio Fontana, vincitore delle elezioni regionali, e al governatore uscente Roberto Maroni. Il leader della Lega a chi gli chiede dove prenderà i voti che mancano in Parlamento per una maggioranza di governo di centrodestra, risponde ostentando sicurezza: "Se verremo chiamati siamo pronti - ...

Le richieste della Fnaarc Ragusa ai candidati Politici : Una serie di aspetti fiscali e contrattuali dell'attività della categoria sono tra le richieste avanzate dagli agenti di commercio ai candidati

Profughi - corridoio umanitario con l’8xmille. Bambini a Fiumicino - Galantino ai “Politici sciacalli” : “Guardateli negli occhi” : Dopo le prime 25 persone giunte lo scorso 30 novembre, questa mattina, all’aeroporto di Fiumicino, sono arrivati 114 Profughi originari di diversi Paesi del Corno d’Africa e arrivati dai campi in Etiopia nell’ambito del Protocollo di intesa con lo Stato italiano, siglato dalla Comunità di Sant’Egidio e dalla Cei, che agisce attraverso Caritas Italiana e Fondazione Migrantes. Poco dopo lo sbarco dal volo di linea della compagnia Ethopian da ...

Elezioni 2018 - ai miei alunni 18enni : votate ma chiedete ai Politici quanto costa un chilo di pane : Il 4 marzo voteranno per la prima volta i miei primi alunni, nati nel nuovo millennio. Spesso mi chiedo: chi sceglieranno? Andranno alle urne? Quando ero il loro maestro ricordo che un giorno entrando in classe, in preparazione a una visita alla Camera, chiesi loro di scrivermi in maniera spontanea su un foglio quello che pensavano della parlamento, dei politici. Mattia mi scrisse: “Il parlamento è il luogo dove si riuniscono i politici, dove si ...

Coppola - condanna a 7 anni per l’immobiliarista che inguaia anche i suoi consulenti : banchieri - avvocati e Politici : Nuova condanna per bancarotta, questa volta milanese a 7 anni di carcere, per Danilo Coppola, che inguaia una lunga serie di nomi illustri della finanza e della politica italiana tra banchieri, consulenti, avvocati e legali ex parlamentari che hanno assistito l’immobiliarista nelle sue operazioni, del calibro di Pier Francesco Saviotti (già numero uno del Banco Popolare), Arnaldo Borghesi (ex Lazard Italia), Vittorio Emanuele Falsitta (avvocato ...

Greenpeace : dai leader Politici finalmente un chiaro segnale di attenzione all’ambiente. O no? [GALLERY] : 1/8 ...

Vittorio Feltri : Politici - sfigati allo sbaraglio. Votate chi volete - presto ve ne pentirete : È convinta che si debba obbedire all'Europa piuttosto che alle leggi elementari dell'economia. I nostri governi sgangherati ripetono fino alla noia che il problema numero uno è il lavoro. Però non ...

Merkel ammonisce Pechino su investimenti 'Politici' nei Balcani : ... il libero commercio non deve tradursi in influenza politica. 'Non ho obiezioni al fatto che la Cina chieda di commerciare e investire, ha detto …

Ma l'inchiesta va avanti - anche sul versante giudiziario. Sarebbero in arrivo nuovi nomi di Politici locali : Gli investigatori esaminano cellulari, computer e 900 ore di filmati. Roberto de Luca dovrà spiegare perchè ha ricevuto un ex pentito presentatosi come imprenditore, non essendo i rifiuti di sua ...