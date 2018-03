Pioggia di ricorsi anche Pd contro il raddoppio dell' aeroporto di Firenze voluto dal

huffingtonpost

(Di venerdì 16 marzo 2018) Unadista per abbattersi sulla seconda pistadi-Peretola. Lì, dove le ultime roccaforti del renzismo hanno resistito, seppur con qualche perdita, al tracollo elettorale del 4 marzo, il singolare spolitico per l'ampliamento'Amerigo Vespucci che vede renzianirenziani sta per finire nelle aule giudiziarie: entro il 21 marzo dovranno essere depositati al Tar igià annunciati da diverse espressioni dei territori. Da una parte, i sostenitori del progetto: il Giglio magico rappresentato dal sindaco diDario Nara e dal ministro uscente allo Sport Luca Lotti, e Forza Italia, in una locale riproposizione del Nazareno benedetta dall'amico di vecchia data'ex premier Matteo Renzi, Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti. Al loro fianco, oltre al toscano viceministro ai Trasporti Riccardo Nencini, ...