Pioggia di ricorsi (anche Pd) contro il raddoppio dell'aeroporto di Firenze voluto dal "Nazareno toscano" : Una Pioggia di ricorsi sta per abbattersi sulla seconda pista dell'aeroporto di Firenze-Peretola. Lì, dove le ultime roccaforti del renzismo hanno resistito, seppur con qualche perdita, al tracollo elettorale del 4 marzo, il singolare scontro politico per l'ampliamento dell'Amerigo Vespucci che vede renziani contro renziani sta per finire nelle aule giudiziarie: entro il 21 marzo dovranno essere depositati al Tar i ricorsi già ...

M5S - caos parlamentarie : sarà Pioggia di ricorsi. Ma il blog di Grillo : voto concluso - tutto ok : La nostra è stata una prova di democrazia diretta online che non ha eguali per dimensione e importanza in tutto il mondo'. E il M5S annuncia: 'I risultati delle votazioni sono stati affidati a due ...