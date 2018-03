Pino Daniele | concerto-omaggio a Napoli il 19 marzo | suo compleanno e onomastico

Concerto per Pino Daniele - il ricordo diventa doppio con il tributo a Rino Zurzolo : Stesso luogo, stesso orario e soprattutto stessa data: quella del compleanno e dell?onomastico di Pino Daniele, che quest?anno avrebbe compiuto 63 anni. «Je Sto Vicino a te...

Napoli omaggia Pino Daniele nel giorno del suo compleanno e onomastico : ... il sito de Il Mattino trasmetterà l'evento in diretta streaming e ci sarà anche la diretta radio su Radio Marte. 'Questo concerto per Pino ha detto il fratello Nello è una festa di compleanno tra ...

Mario Biondi a Leggo - da Sanremo ai 2 concerti-evento nei palasport : 'Sono innamorato della vita. Pino Daniele? Un grande maestro' : di Emiliana Costa ROMA - 'Non ho mai seguito strategie discografiche. Il mio fil rouge è sempre stata la musica. Mi chiamavano scheggia impazzita e dicevano che cantando in inglese non avrei fatto ...

La ‘botta grossa’ del terremoto - Marco Ferreri - Pino Daniele - l’omaggio a Valentina Cortese e il giornalismo militante de L’Ora di Palermo nei film vincitori dei ‘Nastri Doc 2018’ : La botta grossa di Sandro Baldoni per il ‘cinema del reale’, La lucida follia di Marco Ferreri di Anselma Dell’Olio per il cinema e Pino Daniele – il tempo resterà di Giorgio Verdelli per lo Spettacolo sono i film vincitori dei Nastri d’Argento Documentari – 2018. A questi titoli si aggiunge l’ex aequo per i Docufilm, tra Diva! omaggio a Valentina Cortese, di Francesco Patierno e La corsa de L’Ora, sulla storia del giornalismo militante e ...

LA SIGNORA DELLA PELLICCETTA/ Rosanna Magliulo - gaffe a Pomeriggio 5 : scambia Pappalardo per Pino Daniele : La SIGNORA DELLA PELLICCETTA, Rosanna Magliulo, torna ospite di Barbara D'Urso nella nuova puntata di Pomeriggio 5. Dal video virale alle ospitate agli eventi(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 18:35:00 GMT)

Napoli - Pino Daniele è adesso con Baglioni & friends : Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Mario Biondi, Francesco De Gregori, Elisa, Emma, Giorgia, Jovanotti, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Eros Ramazzotti e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro: madamina ...

Ospiti del concerto per Pino Daniele a Napoli - da Biagio Antonacci a Claudio Baglioni ed Emma i primi nomi ufficiali : Ci saranno tanti amici e colleghi sul palco dello Stadio San Paolo il prossimo 7 giugno per il grande concerto per Pino Daniele, una maratona di musica dal vivo per ricordare attraverso le sue canzoni il bluesman partenopeo che ci ha lasciati improvvisamente nel gennaio di tre anni fa, stroncato da un attacco cardiaco. Prosegue l'organizzazione dell'evento-tributo che porterà la musica di Pino Daniele sul palco più popolare della sua Napoli, ...

Niente assegno di divorzio all'ex di Pino Daniele : La sua voce rimarrà, il resto è triste, come più di una delle sue canzoni. Del resto la querelle era cominciata quando Pino Daniele era ancora in vita. Dalla separazione dalla prima moglie Dorina ...

“Non è giusto!”. Pino Daniele - succede a 3 anni dalla morte. Una vicenda controversa e complessa : finalmente la parola “fine” su questa triste storia : Niente da fare, la cassazione ha deciso: niente assegno. Parliamo della turbolenta vicenda che vede come protagonisti gli eredi di Pino Daniele e l’ex moglie del cantante che aveva formalmente richiesto il riconoscimento dell’assegno di divorzio. Insomma, per farla corta, la morte del coniuge fa cessare il rapporto coniugale e anche la causa intrapresa per il riconoscimento dell’assegno, non può ricadere sugli eredi. È questo ...