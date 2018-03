Pignoramento e blocco pensioni a chi non paga cartelle esattoriali | novità 2018

Blastingnews

(Di venerdì 16 marzo 2018) Con la legge di bilanciosi sono introdotte delle novita' in materia di creditiche interessano anche i pensionati. Nel dettaglio, per assicurare la riscossione dei creditila PA può effettuare undeimenti fino alla soglia di 5mila euro. Spieghiamo meglio quindi quali effetti avra' tale misura partendo proprio dalla recente circolare Inps del 12.03.n.1085. Tale circolare precisa innanzitutto che sara' concesso più tempo all’Agenzia delle entrate riscossione per procedere al: non più 30 giorni ma 60 giorni. In questo arco temporale, quindi, la PA sospende l’ordinativo dimento in favore del contribuente interessato. Procede quindi a chiedere all’Agente della Riscossione se il contribuente beneficiario è debitore di somme per l’omessomento di una o più idimento. L’agenzia delle Entrate riscossione ...