Pigiama party | la moda dentro e fuori dal letto

vanityfair

: Dopo i trent’anni si possono fare i pigiama party?? ?? - La_lelo82 : Dopo i trent’anni si possono fare i pigiama party?? ?? - parkhyemin_pony : RT @NCTfullsun_: Il mio primo pigiama party, sono emozionatodhdhsbd - NCTfullsun_ : Il mio primo pigiama party, sono emozionatodhdhsbd -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Ancora 5 minuti. Chi, specialmente in queste fredde mattine di fine inverno, non vorrebbe poter trascorrere più tempo nel tepore del proprio? Le modelle di Viktor & Rolf, in una lontana stagione Autunno-Inverno 2005/06, assecondarono il proprio desiderio sfilando avvolte in calde trapunte con tanto di cuscini attaccati alla chioma scompigliata. LEGGI ANCHEGiornata Mondiale del Sonno: 10 cose da fare prima di dormire (bene) A ricordarci i benefici di un lungo sonno ristoratore, ci pensa ogni anno la World Association of Sleep Medicine che, dal 2008, il venerdì della seconda settimana di marzo celebra il World Sleep Day, la Giornata Mondiale del Sonno. E lanon è da meno, interprete come sempre dello spirito dei tempi. LEGGI ANCHEUn body per vestirsi Il cosiddetto loungewear – l’abbigliamento che, sebbene raffinato e lussuoso, nasce per essere indossato ...