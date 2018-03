Piero De Luca | per capire la crisi del Pd basta guardare le immagini del suo party

Elezioni 2018 - per De Luca prima sconfitta a Salerno e in Campania : ko il figlio Piero e Alfieri - il sindaco delle fritture : In Campania il Movimento 5 Stelle straccia il Pd e infligge la prima sconfitta all’impero De Luca. Per la prima volta la disfatta riguarda anche il governatore della Regione perché, nonostante l’impegno del padre, perde il primogenito Piero De Luca, candidato Pd alla Camera dei deputati nel collegio uninominale di Salerno e nel proporzionale di Caserta. Battuto a Salerno non solo dal candidato grillino, ma anche da quello del centrodestra. Ma il ...

De Luca - Piero in fuga dalle domande sul fratello e l’inchiesta di Fanpage. Mentre chi lo scorta spintona il giornalista : Ancora chiusa a riccio la famiglia De Luca. Tralasciando i video pubblicati da De Luca padre su Facebook, nessun commento è stato fatto sulla vicenda che ha investito la famiglia e la Regione Campania. Oggi, anche il figlio Piero, candidato alla Camera con il Pd, presente ad un convegno organizzato a Salerno dai giovani di Coldiretti, non ha voluto rispondere alle domande sul fratello, indagato per corruzione, e sull’inchiesta di Fanpage. ...

Pd - Piero De Luca ringrazia Renzi : 'La mia investitura voluta direttamente da lui' : 'E' con soddisfazione ed entusiasmo che condivido e accolgo l'impegno proposto dal PD per la mia candidatura nel collegio uninominale di Salerno e nel listino proporzionale di Caserta. Ancor più ...

Elezioni 2018/ De Luca difende suo figlio Piero : 'Ecco perchè può candidarsi' : ... curriculum pubblico per distinguere i somari da chi ha qualcosa da dire e chiarimento su chi vive di politica o della sua attività professionale. E quindi si candida soltanto per una passione e per ...

