Piazza San Carlo | la nuova ipotesi | Spray urticante per generare panico e

Tragedia di Piazza San Carlo - tutto iniziò da una rapina con spray urticante? : Tragedia di piazza San Carlo, tutto iniziò da una rapina con spray urticante? E’ l’ipotesi che sta emergendo negli uffici della Procura di Torino. Si attendono le analisi su alcuni oggetti sequestrati per capire se ci siano tracce del liquido urticante Continua a leggere L'articolo Tragedia di piazza San Carlo, tutto iniziò da una rapina con spray urticante? proviene da NewsGo.

Venezia sott’acqua per il maltempo - i turisti in galosce a Piazza San Marco. Il livello è salito fino a 119 centimetri : Nuova punta di acqua alta a Venezia, con una massima di 104 centimetri sul medio mare. Un livello notevole (marea sostenuta, ‘codice giallo’ nella scala di allerta), ma inferiore alla punta massima di 119 cm raggiunta ieri sera. Il dato di 104 è stato misurato al mareografo di Punta della Salute, in città, mentre in mare è stata registrata una massima di 107. Il fenomeno, spiega il Centro Maree del Comune di Venezia, è stato causato ...

DAVIDE ASTORI FUNERALI A FIRENZE/ Video Santa Croce : 10mila in Piazza per il Capitano - “lo ricorderemo sempre” : I FUNERALI di DAVIDE ASTORI, oggi, alle 10, alla Basilica di Santa Croce a FIRENZE. Il primo cittadino ha proclamato il lutto cittadino. Malore del suocero in Basilica all'arrivo della bara(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 16:50:00 GMT)

Tenta furto in auto in S.Bartolomeo e spaccia marijuana in Piazza San Marco - denunciato : TRENTO. denunciato a Trento dalla polizia un cittadino senegalese di 24 anni per spaccio di sostanza stupefacente e Tentato furto aggravato. L'uomo è stato notato dal Reparto prevenzione crimine, ...

San Benedetto - si schianta contro le auto in sosta in Piazza Garibaldi. Donna in ospedale : SAN Benedetto DEL TRONTO Ha perso il controllo dell'auto e si è schiantata contro alcune auto in sosta. Paura, intorno alle 2 e 30 del mattino di oggi, in piazza Garibaldi a causa di un'auto impazzita ...

Piazzapulita - con Alessandro di Battista : ospiti e anticipazioni giovedì 1 marzo : Lo streaming della puntata di Piazza Pulita di questa sera sarà accessibile sulla piattaforma digitale di La7 . Piazzapulita sulle elezioni, ospiti di questa sera Nell'ultima puntata prima delle ...

Cannonate contro la Boschi e papà Tiziano. Alessandro Di Battista accende la Piazza a Rignano - a due passi da casa di Matteo Renzi : C'è un grado a Rignano sull'Arno quando Alessandro Di Battista arriva a bordo del suo camper. In piazza ci sono quattrocento persone. "Mai viste tante da queste parti", dice la signora Maria. "Poco tempo fa è venuta Roberta Pinotti, il ministro della Difesa. Eravamo 36, 37, non si arrivava a 40". In piazza Martiri della libertà, dove è stato montato il palchetto sul quale la star 5 stelle sale accolto dall'ormai ...