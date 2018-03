Pestata a morte dalle bulle | muore italiana | il caso a Le Iene | video

Blastingnews

(Di venerdì 16 marzo 2018) Un'adolescente italo egiziana è deceduta dopo essere stata attaccata da un gruppo di donne che stavano aspettando un autobus. Il terribile episodio di bullismo si è verificato mercoledì scorso a Nottingham. La diciottenne Mariam Mustapha è deceduto subito dopo essere stataa sangue dalla baby gang al femminile. Subito dopo l'episodio violento la giovane è stata prima trasportata in ospedale e poi dimessa nelle ore successive nonostante la studentessa affermasse di sentirsi male. La vicenda risale allo scorso venti febbraio con la giovane che era salita sul pullman in compagnia di un amico che ha tentato in vano di difenderla. Secondo quanto riferito dalla polizia locale la diciottenne è stata seguita con fare minaccioso dal branco comporto da dieci ragazze fino alla fermata del pullman. La situazione è generata con il trascorrere delle ore con la gang che è rapidamente passata ...