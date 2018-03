ilfattoquotidiano

: Perché l’impegno di Generali sul cambiamento climatico non è sufficiente - Assicurazioni Generali è la più grande c… - ilfattoblog : Perché l’impegno di Generali sul cambiamento climatico non è sufficiente - Assicurazioni Generali è la più grande c… - Cascavel47 : Perché l’impegno di Generali sul cambiamento climatico non è sufficiente -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Assicurazioniè la più grande compagnia assicurativa italiana, nonché una delle più grandi al mondo. Ha sedi in oltre 60 Paesi, 430 società e oltre 76 mila dipendenti. Stipula polizze vita, assicura la nostra automobile, forse la nostra casa e magari la nostra attività commerciale. Ma non solo.ci assicura anche i cambiamenti climatici. Come? Finanziando ed assicurando impianti a combustibili fossili, soprattutto centrali e miniere di carbone, la più inquinante di tutte le fonti energetiche. Dopo anni di campagne da parte di tante associazioni della società civile, e complici anche le scelte di altri grandissimi gruppi assicurativi (come ad esempio Axa), la compagnia italiana sembra essersi accorta dei drammatici impatti del proprio business ed ha recentemente approvato una cosiddetta “strategia sul”. Una mossa annunciata in risposta al lancio del ...