Perchè le commedie italiane non sono tutte come Metti la nonna in freezer?

gqitalia

: Adesso rivedo “Come Non Detto” perché forse è una delle commedie italiane più belle - ChanelPourH0mme : Adesso rivedo “Come Non Detto” perché forse è una delle commedie italiane più belle - gabrirz1 : @NonSonoIo90 @CIAfra73 @Unstoppable__94 @annavis08 @MasterAb88 @Peppe_FN @ZeusMega @w4rr10r_0 @napoliforever89… - fossiFiga : @orellester A maggio? Un po' ho paura anch'io, perché è una delle mie commedie romantiche preferite, ma non la vedo… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) C’è un senso di stanchezza, vecchiaia, amarezza e disillusione che assale quasi sempre quando ci si avvicina in cinema o in tv ad una commedia italiana. Esclusi rari casi (ciao Smetto quando voglio!) e le consuete sicurezze inscalfibili (ciao Virzì! ciao Francesco Bruni! ciao Verdone!), il resto è un panorama diviso equamente tra film di comici televisivi quasi sempre certi che fare anche i registi sia una buona decisione (anche Checco Zalone, dal prossimo, sarà regista) oppurescritte male e direttese si odiasse fare cinema, in cui anche i buoni attori affogano in un oceano fatto di fotografia smarmellata, situazioni non divertenti (a prescindere dal senso dell’umorismo che si possiede,proprio situazioni che non fanno ridere) e un generale senso di scollamento dal paese reale,se fossero tutti film girati un decennio abbondante fa, nel caso dei fratelli ...