Perché la politica ha dimenticato i ragazzi e come recuperare

Perché un governo M5s-Lega non è più fantapolitica : lo scenario clamoroso : E quindi che succede adesso? In attesa dei dati dei seggi uninominali, una certezza c’è già: i partiti anti-sistema (M5s, Lega e Fratelli d’Italia) superano di slancio il 50% dei consensi lasciando le...

OSCAR 2018/ Pronostici e news : poche possibilità per Guadagnino - l’evento politicamente corretto - ecco Perché : OSCAR 2018: Luca Guadagnino rappresenta l'Italia del cinema in corsa per ben 4 statuette con il film "Chiamami col tuo nome". Alla vigilia ammette che non sarà una notte facile...(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 10:40:00 GMT)

Elezioni - Salvini vs Giannini : “Ho giurato su Vangelo Perché ci credo”. “Atto politicamente indecoroso” : Botta e risposta concitato a Dimartedì (La7) tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e il giornalista di Repubblica, Massimo Giannini. Quest’ultimo legge un post che Salvini ha pubblicato qualche tempo fa sulla sua pagina Facebook, testo critico con papa Francesco sul tema migranti. E chiede: “Con quale credibilità si è presentato l’altro giorno in un comizio, agitando il Vangelo e il rosario? Non è stata una mossa elettorale per cercare di ...

Grasso e Boldrini - niente tribuna politica in Rai perchè c'è Casapound : Non intendendo noi di Liberi e Uguali legittimare questa cultura politica in alcun modo, e scusandoci con la Rai come soggetto pubblico radiotelevisivo e con i telespettatori, non parteciperemo a ...

Il giornalismo - il cancro - la politica. Tommaso Cerno spiega al Foglio Perché si è candidato con il Pd : "La verità è che il giornalismo l'avevo lasciato il 26 maggio 2016, dopo aver avuto un cancro ed essermi salvato la vita per un pelo". In un'intervista al Foglio Tommaso Cerno, ex direttore dell'Espresso e condirettore di Repubblica, spiega la decisione di candidarsi al Senato con il Partito Democratico."Ero direttore del Messaggero Veneto, avevo deciso di mollare. Solo che Carlo De Benedetti mi offrì la direzione ...

Il giornalismo - il cancro - la politica. Tommaso Cerno spiega al Foglio Perché si è candidato con il Pd : ...un comunicato ufficiale dell'azienda che smentisce in maniera categorica che io abbia chiesto la direzione di qualche giornale del gruppo" - e definisce la politica "la cosa più nobile del mondo".

Severino Nappi : lavoro - non parassitismo. Perché il reddito di cittadinanza del M5s è un'offesa alla dignità della politica : Il mondo non funziona così , però. Almeno, sono queste le mie esperienze e questi sono i valori che cerco di trasmettere ai miei studenti e a mia figlia. Studiare, lottare con le unghie e con i denti ...

7 giovani su 10 non andranno a votare alle elezioni. Ecco Perché la politica ha smesso di rappresentare il futuro del Paese : Al di là dei dati, sono molte, forse troppe, le esigenze legate a questa generazione cui la politica non ha saputo dare risposta " spesso senza nemmeno porsi il problema di farlo. Fiducia nelle ...

Minacciato dalla mafia e rimosso dalla politica. Giuseppe Antoci : "Perché tanta fretta di mandarmi via?" : Minacciato da Cosa Nostra, ma vittima dello spoil system adottato dal governatore siciliano Nello Musumeci. È stato rimosso dall'incarico il presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci, il cui mandato sarebbe scaduto il prossimo ottobre. Antoci, che il 18 maggio 2016 subì un attentato (qualcuno sparò contro la sua auto e il presidente del Parco ne uscì illeso grazie alla blindatura della vettura e all'intervento ...

Buoni professionisti della politica : Perché l'Italia ne ha bisogno : ... ed è, l'enorme disuguaglianza di ricchezza che c'è nel mondo ma tangentopoli rese sterile quella visione e l'Italia che è rimasta al palo ne paga tutt'ora le conseguenze. Non mi rammarico che quel ...

Perché Salvini è a Sanremo : breve storia dell’attrazione fatale tra la politica e il festival : Attenti a Salvini! Che farà? Dove andrà? Parlerà? Seguite Salvini. I tempi cambiano, signora mia: Sanremo non ha più i superospiti di una volta, mannaggia all’austerity. E allora...

Cosa hanno chiesto le startup alla politica - e Perché è importante il ruolo dello Stato - : Vederli insieme per la prima volta disposti attorno ad un tavolo è un'immagine rara, probabilmente unica da quando in Italia si parla di startup. 40 rappresentanti del mondo dell'innovazione, ...

Dino Giarrusso candidato per il M5s/ Ecco Perché ho scelto di fare politica : Dino Giarrusso si candida a Roma per il Movimento 5 Stelle ma Le Iene non sembrano averla presa bene. Il post polemico su Instagram è davvero esilarante(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 18:22:00 GMT)