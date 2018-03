Perché i 5 Stelle puntano tutto sulla presidenza della Camera 

«Estremo centro». Perché i Cinque stelle sono la Democrazia Cristiana 2.0 : Imprenditori, statali, dipendenti privati, casalinghe. Il Movimento Cinque stelle ha conquistato la maggioranza dei voti in qualsiasi gruppo sociale, rivelandosi l’unico partito-nazione sopravvissuto alla crisi. Come ai tempi della (odiata)?Prima repubblica ...

Pd - la risposta di un iscritto a Pif : “Ecco Perché non si possiamo sostenere il Movimento 5 stelle” : “Caro Pif, ecco perché il Partito Democratico non può sostenere il Movimento 5 Stelle”. Così, con questo commento, Matteo Pugliese, un giovane iscritto al Pd di Genova, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un videomessaggio in risposta a quello diffuso da Pif qualche giorno fa (e diventato virale). Nel video, rilanciato anche dal Pd nazionale, Pugliese spiega perché a suo parere un’intesa tra 5 stelle e Pd è ...

Ecco Perché anche tra i primi Paesi del G7 gli spread sono alle stelle : Nell'autunno 2011 lo spread tra i rendimenti dei titoli italiani e tedeschi superò 500 punti. A quei tempi fu un inequivocabile segnale d'allarme che comportò una crisi politica e la decisione di affidare l'Italia in amministrazione straordinaria, ovvero

Ricetta cinquestelle/ Perché i conti sul reddito di cittadinanza non tornano : Non ci sono solo le alchimie declinate dai leader di tutti i partiti dopo la conta dei voti: alchimie che sin qui testimoniano in controluce soprattutto una gran voglia di star lontano dal governo e ...

Perché a Roma no e a Torino sì. Le Olimpiadi secondo il Movimento 5 Stelle : A Roma non si è ancora spenta del tutto l'eco delle polemiche che seguirono la decisione della sindaca pentastellata Virginia Raggi di ritirare la candidatura della Capitale per i Giochi del 2024. Anche per questo è stata accolta con una certa sorpresa la benedizione di Beppe Grillo a una nuova edizione delle Olimpiadi Invernali da tenersi, nel 2026, nell'altro capoluogo di Regione a guida Cinque Stelle: Torino. ...

Gessica Notaro : “Ballando con le stelle? Ecco Perché partecipo” : Gessica Notaro, l’ex Miss sfregiata, perché ha deciso di partecipare a Ballando con le stelle 13, in onda da sabato 10 marzo su Rai1? Ecco le sue dichiarazioni in un’intervista al Corriere della Sera. Gessica Notaro: “Lancio la sfida alle donne maltrattate” La ragazza, 28 anni, riminese, fu schedina a Quelli che il calcio, modella […] L'articolo Gessica Notaro: “Ballando con le stelle? Ecco perché ...

Perché il Movimento 5 Stelle è diventato il Partito delle Due Sicilie : Sono diverse le ragioni che hanno portato il Movimento 5 Stelle ad affermarsi come il Partito del Sud Italia, e non tutte hanno a che fare con l'interpretazione certamente semplicistica che si sta facendo largo, secondo la quale gli elettori meridionali si sono fatti sedurre dalla proposta di introdurre il reddito di cittadinanza. L'ultima analisi dei flussi condotta dall'Istituto Cattaneo spiega come si sono spostati i consensi nei confronti ...

Ballando con le stelle - Ciacci : "Mi presento in coppia con un uomo Perché con una donna sarebbe stato una forzatura" : Manca poco all'inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle , ma il programma di Milly Carlucci sta già facendo parecchio parlare. In particolare, una coppia è finita sulla bocca di tutti, ...

"Ok a un governo di Centrodestra - ma non Salvini Meglio un premier moderato o un Governo di scopo" Ecco perchè lo spread Btp/Bund non é andato alle stelle : "La reazione è stata moderata, perché lo spread Btp-Bund è sostanzialmente stabile, molto vicina alla chiusura di venerdì. In parte perché l'esito frammentario delle votazioni era già stato anticipato dai sondaggi dell'ultima ora e poi perché la legge elettorale, il Rosatellum, sulla carta non poteva risolvere i problemi di governabilità dell'Italia Segui su affaritaliani.it

5 stelle - Perché il Movimento è a un passo dall’estinzione : di Iacopo Benesperi Premessa: sono elettore dei 5 stelle fin dagli inizi (anche se non un attivista) e decisamente di ideali di sinistra. Il trionfo del M5S, stando alle proiezioni, lo pone in una posizione di forza come non si è vista avere da decenni per una singola forza politica. Tuttavia, il non raggiungimento del 40% per governare da soli li mette allo stesso tempo in una posizione di estrema fragilità, che potrebbe segnarne una fine ...