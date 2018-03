“Perché ho fatto questa strage” Giussano | la ‘confessione’ di ”Baffo” Nella lettera

caffeinamagazine

(Di venerdì 16 marzo 2018) Le ha uccise nel sonno, forse non si sono accorte neppure di quello che stava accadendo. Il mistero di Paina di(Monza e Brianza) è stato risolto in pochi minuti grazie allad’addio lasciata sul pavimento dell’appartamento. Le forze dell’ordine entrano in casa dopo aver ricevuto una segnalazione e trovano tre corpi. Due donne e un ragazzo: Monica Cesano (58 anni) Paola Partavicini (88 anni) Alessandro Turati, 28 anni, l’autore dell’omicidio-suicidio. I corpi sono stati scoperti alle 23 del 14 marzo da un vicino di casa. Era stata la sorella di Alessandro a dare l’allarme: da ore non riusciva a mettersi in contatto con la sua famiglia e aveva chiesto a uno zio di andare a controllare che tutto fosse in ordine. L’uomo, non ricevendo nessuna risposta, aveva chiamato le forze dell’ordine. Per lui coltellate al ...