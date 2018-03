Perché celebrare il matrimonio sotto casa? Ecco le idee top per nozze irripetibili

meteoweb.eu

: Cercavo una citazione per celebrare #stephanhawking ma mi sono accorto che erano già tutte 'prese'; allora ho pensa… - FBiasin : Cercavo una citazione per celebrare #stephanhawking ma mi sono accorto che erano già tutte 'prese'; allora ho pensa… - babycomp_italia : Abbiamo preso in prestito questa stupenda immagine di Duvet Days perchè crediamo sia necessario celebrare e amare i… - gastanuke : @SimoneAzzarello @dietnam intendo dire, come tutte le cose, si paga il servizio, il posto, l'atmosfera. se no si ri… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) C’è chi ha scelto il palcoscenico di un teatro, la cima di un grattacielo, un veliero trasportato dalle onde del mare, chi si è arrampicato su una roccia, chi ha voluto pronunciare il “si, lo voglio” tra gli alberi di un parco naturale, in volo da un aereo o in un castello. Ogniè perfettounico.alcuneper. In un castello millenario tutto per le, in Umbria Romanticismo allo stato puro in un luogo che più sognante non si può. Da oltre mille anni, nel Castello di Petroia (PG), l’autentico maniero in cui è nato Federico da Montefeltro, si celebrano amori e momenti speciali, come quello tra Pier Francesco Conte di Petroia e Donna Monalduzia del 10 ottobre 1357. Oggi il castello che lascia rivivere le atmosfere medievali, immerso nei boschi e nella campagna umbra, con la sua antica torre e le sue stanze eleganti, è la scenografia ...