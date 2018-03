Per le startup scatta l’ora della cura fuori dall’ospedale

B Heroes - 32 startup si danno battaglia Per 800 mila euro : B Heroes è promosso dal presidente della lm foundation, Fabio Cannavale, imprenditore nel mondo dell'innovazione e CEO di lastminute.com Group, con Intesa Sanpaolo, per sostenere le migliori startup ...

Torna Qvc Next Lab - progetto formazione Per startup al femminile : Milano , askanews, - Offrire alle startup italiane al femminile più innovative un percorso di supporto e formazione per aiutarle a crescere e affermarsi sul mercato: con questo obiettivo è nato il ...

Manconi - Ass. Nobilita - : 'Sostenere neoimprese e startupPer' : Roma, 6 mar. , askanews, 'Chiunque governerà per prima cosa dovrà dare un importante aiuto a chi si impegna nella costituzione e nello sviluppo di una startup. Dare sostegno alle neoimprese significa ...

Arriva a Milano l’accademia globale Per startup e imprenditori : Approda anche a Milano il Founder Institute, uno dei principali acceleratori mondiali di startup e aziende. Ad aprile l’istituto di Palo Alto, California, avvierà il suo semestre di formazione per imprenditori innovativi. La strategia dell’acceleratore, avviato nel 2009, è quella di focalizzarsi sui fondatori delle aziende anziché sulle idee e di sostenere motivazione e talento. Il programma prevede corsi di formazione, incontri con ...

Imprese : B Heroes - debutta in tv il Percorso di crescita di 32 startup - 2 - : AdnKronos, Nella prima puntata saranno protagoniste le categorie Consumer Product e Business Innovation. La prima vede protagonisti giovani imprenditori, uomini e donne con idee destinate ad influire ...

Imprese : B Heroes - debutta in tv il Percorso di crescita di 32 startup : Milano, 6 mar. (AdnKronos) – B Heroes porta per la prima volta in tv il reale percorso di crescita delle giovani Imprese: 32 startup a confronto con un parterre di imprenditori di nuova generazione e con i manager delle aziende più innovative. Le prime due puntate andranno in onda sul canale Nove di Discovery Italia, il 9 e 16 marzo alle ore 23.00, prodotto da Yam 112003. Il progetto è promosso dal presidente della lm foundation, Fabio ...

Una startup sfida Amazon go nel suPermercato senza casse : Aifi è la startup con sede a palo Alto che vuole rivoluzionare anche le piccole botteghe, rendendole 'intelligenti' con la tecnologia

Cisco - Kranz a StartupItalia! : 'L'industria 4.0 è un Percorso e noi abbiamo appena mosso i primi passi' - : In un mondo con più di sette miliardi di persone abbiamo 70 milioni di individui che entrano nel ceto medio ogni anno: questa classe media in continua espansione genera una esigenza di consumo di ...

Venture capital e startup - 5 numeri Per capire dove investe l'Italia : I capitali di rischio sono ancora in fase embrionale. Rispetto al 2016 si spende meno, ma i Venture capital finanziano meno startup ai blocchi di partenza

Venture capital e startup - 5 numeri Per capire dove investe l’Italia : soldi euro banconote In Italia il mercato dei Venture capital, i capitali di rischio a cui si rivolgono le startup per finanziare il proprio business, è partito nel 2013. Va piuttosto bene, ma è ancora in una fase embrionale. Lo dicono anche gli ultimi dati a disposizione, forniti dal rapporto Venture capital monitor (Vem), realizzato dall’osservatorio attivo presso la Liuc business school insieme ad Aifi (Associazione italiana del private ...

Volvo crea un fondo Per costruire l'auto del futuro con le startup : ... ma anche innovazioni da applicare ai processi di acquisto, alla manutenzione di automobili: spazio anche all'intelligenza artificiale, al machine learning, alla scienza dei dati e tutto quello che ...