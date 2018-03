Per la prima volta riuniti a Firenze gli artisti del gruppo OpenArtCode | per una

Prima “Routine” in italiano Per Google Assistant - che ora fornisce le ultime notizie e non solo : Google Assistant può ora contare su diverse altre funzionalità in lingua italiana, da una sorta di Prima "Routine" alla lettura delle notizie e alla riproduzione di suoni rilassanti. Ecco cosa è in grado di fare l'assistente virtuale. L'articolo Prima “Routine” in italiano per Google Assistant, che ora fornisce le ultime notizie e non solo proviene da TuttoAndroid.

“Prima gli insulti. Poi schiaffi e pugni”. Paura Per il volto noto della tv. A passeggio - eccolo raggiunto da un gruppo di ragazzi che lo prende di mira. È finita così (un video che ha sconvolto i social italiani) : Ancora una brutta disavventura, dopo che già nelle scorse settimane si era trovato a vivere una situazione simile. Non c’è davvero pace per l’attore, che proprio in questi giorni aveva tra l’altro parlato pubblicamente delle difficoltà incontrate nel far accettare al proprio padre la sua omosessualità. In compagnia del genitore era stato aggredito nella stazione della Circumvesuviana di Sarno, cittadina in provincia di ...

Ballando con le stelle - sabato la prima eliminazione e Silvan "ballerino Per una notte" : sabato 17 marzo, alle 20:35 su Rai 1, secondo appuntamento con Ballando con le stelle. Si accendono nuovamente i riflettori sui vip in gara, pronti a cimentarsi in nuove emozionanti coreografie. Durante la...

“Vogliono farmi uccidere”. Paura Per Lorenzo Crespi. L’attore ha confessato i suoi problemi economici e di salute e adesso viene fuori il retroscena inquietante. Sui social il grido disPerato e la preoccupazione Per la sua incolumità fisica : “Devo parlare prima che mi sparino…” : Da anni di lui si erano perse le tracce. Lorenzo Crespi ha quasi detto addio alla sua carriera da attore, pochissime scritture e il vuoto intorno, così ha detto lui. Questa situazione lavorativa lo ha messo in ginocchio e dalle stelle è passato alle stalle. Inoltre, un grave problema di salute ha contribuito a peggiorare questa condizione così precaria. Ma lui non si arrende e dai social, su cui è attivissimo, ha denunciato le ...

Carla Casciari - Pd - - proposta di legge rivolta ai servizi Per la prima infanzia : Perugia " "Promuovere la massima diffusione, nell'ambito del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, della conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della ...

Toscana - Per la prima volta un bimbo potrà avere due mamme sull’atto di nascita : Se la Corte Costituzionale darà il via libera, per la prima volta, sull’atto di nascita di un bambino nato in Italia, saranno registrati i nomi di due madri. Il piccolo ha due anni ed è nato dall’unione di una donna Toscana e di sua moglie, americana, che ha sposato nel 2014 in Wisconsin (e che ha partorito il loro figlio). La coppia si era rivolta a una clinica danese per la procreazione assistita: il bimbo è stato concepito con donazione ...

Weekend di primavera : 10 mete in Italia da Perdere : Arriva la primavera e torna a voglia di partire, di andare al mare, rifugiarsi ancora in montagna, scoprire borghi e città d’arte o semplicemente di non far niente alle terme. D’altronde non serve andar lontano, dato che l’Italia è un paese meraviglioso in cui c’è tutto questo (e molto altro). LEGGI ANCHE10 super hotel termali in Italia Per cominciare subito nella gallery sopra trovate 10 proposte per organizzare un ...

Novara - zainetto uguale Per tutti in prima elementare. “Abbattiamo le differenze” : zainetto uguale per tutti per abbattere le differenze, nessun compito a casa e al posto dei voti le luci del semaforo in pagella. A svelare all’Italia il progetto dell’istituto comprensivo “Battacchi” di Novara è stata Monia Sangermano con un post su Facebook che è diventato virale raccogliendo oltre 169 mila “mi piace” e più di 95 mila condivisioni. Monia, giornalista e mamma, ha scritto sulla sua bacheca allegando tanto di foto: “Questa è la ...

Catturato Per la prima volta il “ruggito” di un vulcano : somiglia a un tuono - ecco l’AUDIO : Catturato per la prima volta il “ruggito” di un vulcano: ciò grazie a dei microfoni che hanno registrato, tra dicembre 2016 e agosto 2017, l’intera sequenza delle eruzioni del vulcano Bogoslof, nelle isole Aleutine, in Alaska. Il vulcano, tra la fine del 2016 e il 2017 ha generato più di 60 eruzioni, caratterizzate da esplosioni di ceneri e gas che hanno superato i 12 km d’altezza. La ricerca pubblicata su Geophysical ...

Gigi Hadid fotografata Per la prima volta da quando è finita con Zayn Malik : A vederla sorridere come sempre ai paparazzi che l’aspettano sotto casa, non si direbbe che Gigi Hadid stia avendo a che fare con la fine di un amore durato due anni: la modella è apparsa solare come al solito nelle foto che arrivano da New York. Gigi Hadid – Leaving Her Apartment in New York City 03/15/2018 https://t.co/6KgLi8pTD5 pic.twitter.com/lbGH0o0tiq — CelebMafia (@Celeb__Mafia) 16 marzo 2018 Certo Gigi è abituata a sorridere ...

Trapianto di rene cross over - a Padova Per la prima volta al mondo da donatore deceduto : Trapianto di rene cross over, a Padova per la prima volta al mondo da donatore deceduto Il marito ha ricevuto l’organo del morto, mentre la moglie, incompatibile, ha donato il proprio rene a un altro paziente Continua a leggere L'articolo Trapianto di rene cross over, a Padova per la prima volta al mondo da donatore deceduto proviene da NewsGo.

E' tutto pronto a Pietrelcina Per la prima visita storica di un Papa nella terra di San Pio. DIRETTA DI TV7 : Ricordiamo che Tv7, Radio International seguiranno in DIRETTA, a partire dalle ore 7.00, la visita di Papa Francesco a Pietrelcina. L'evento si avvarrà anche della trasmissione in web streaming e del canale live di FB Tvsette Benevento

Primavera : ecco il decalogo Per combattere le allergie : La Primavera è la stagione preferita per molte persone, però è anche quella che porta più fastidi a causa dello scatenamento di pollini, acari, peli d animali e tanto altro che si accentuano in questo periodo dell’anno. La principale causa scatenante delle allergie è la compara dei primi pollini; secondo un indagine dell’Associazione Nazionale dell’Industria Farmaceutica dell’automedicazione (Anifa) la fioritura delle ...

Roma - oPerazione antidroga a Primavalle : sei arresti e seimila dosi sequestrate : Oltre duemila dosi di cocaina, 6.300 euro, varie perquisizioni e 6 giovani pusher arrestati. E' il bilancio di una operazione di Polizia contro lo spaccio di droga a Primavalle, quartiere periferico ...