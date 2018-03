Pensioni | quota 41 per tutti | la proposta di Cesare Damiano

Ultime Pensioni anticipate 2018 : novità quota 100 - quale uscita dalla Fornero? Video : Il tema delle #pensioni anticipate, con il ritorno al sistema delle quote nello specifico della quota 100 e della quota 41 prevista per i precoci come proposto dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle per superare la riforma delle #pensioni Fornero, è al centro dei discorsi politici in vista del prossimo Governo. La misura di #pensione anticipata con Ape, social e volontario, adottata dallo scorso Governo, non sempre rappresenta la risposta sempre ...

Pensioni - ultimissime : Quota 41 più vicina? Lega e M5S a favore dei precoci Video : Le ultimissime novita' ad oggi sulle #Pensioni arrivano dalle ultime dichiarazioni di Cesare Damiano che si è schierato apertamente per la Quota 41 per tutti, senza limiti anagrafici e senza i paletti inseriti nell’ape social. La misura pensata nel Ddl 857 da Damiano proprio per aiutare i lavoratori #precoci, parrebbe essere tornata alla ribalta in tutti i programmi politici. Movimento 5 stelle e Lega Nord ne hanno fatto uno dei cavalli di ...

Riforma Pensioni 2018 : Quota 100 - Salvini pronto ad abolire la Fornero : Cosa assai diversa per la flat tax che, invece, potrebbe avvantaggiare le assunzioni nelle imprese e rilanciare l'economia del Paese.

Riforma Pensioni 2018 : Quota 100 - Salvini pronto ad abolire la Fornero Video : A poche settimane dalle elezioni politiche il segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini [Video]torna a discutere sull'argomento cardine sul quale si sono basati i programmi elettorali dei vari leader politici. Si tratta del famigerato tema della #pensioni sul quale si chiede la modifica di alcune norme considerate rigide, che hanno penalizzato gran parte dei lavoratori. Salvini mira all'abrogazione della Legge Fornero Nonostante le ...

Riforma Pensioni - il piano di Salvini da Quota 100 a Opzione donna Video : Da una parte il leader di Confindustria, dall’altra il leader della Lega: nuove prese di posizione oggi sulla Riforma #Pensioni. Sono Vincenzo Boccia e Matteo Salvini, con due posizioni diametralmente opposte [Video], ad animare il dibattito sulla legge Fornero ad una settimana esatta dalle elezioni il cui esito non ha consegnato una maggioranza chiara e certa per procedere agevolmente con la costituzione del nuovo governo. Modifiche o ...

Ultime Pensioni anticipate 2018 : novità uscita quota 100 - arriva proposta Lega Video : arriva la proposta della Lega di Matteo Salvini sulle #pensioni anticipate 2018 a #quota 100 e a quota 41 e sull'abolizione della riforma delle pensioni di Elsa Fornero. In settimana, secondo quanto riporta Repubblica di oggi, 11 marzo 2018, il Carroccio pubblichera' le linee guida da condividere con i partiti alleati. Il primo obiettivo è quello di assicurare pensioni anticipate con il sistema delle quote di uscita al ribasso in modo da ...

