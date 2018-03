Pensioni | Landini | riforma Fornero da rivedere | attese novità dal nuovo governo

Blastingnews

(Di venerdì 16 marzo 2018) Mentre continua il confronto tra le forze politiche per l’elezione dei presidenti di Camera e Senato e per la composizione del, prosegue senza sosta anche il dibattito politico sulla, visto che è tra i temi in primo piano nell’agenda politica del dopo voto anche in considerazione delle affinita' tra il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio e la Lega di Matteo Salvini a proposito di abolizione vitalizi e leggeVIDEO. Ma anche su proroga #Opzione Donna, Quota 100 per tutti, #Quota 41 precoci e staffetta generazionale. Si fanno sentire le voci dei sindacalisti mentre i politici continuano le trattative per dare all’Italia un, missione tutt’altro che facile visto il risultato elettorale., prosegue dibattito su stopin attesa delMa sembra che il senso di responsabilita' stia prevalendo tra le ...