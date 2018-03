Pensioni | la proposta di Damiano | Via dal lavoro dopo 41 anni

Pensioni - quota 41 per tutti : la proposta di Cesare Damiano : quota 41 per tutti senza vincolo anagrafico, proroga dell’Opzione Donna, stabilizzazione dell’Ape e soluzione definitiva per gli esodati: questa la ricetta per le Pensioni dell’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano per i vincitori delle Elezioni 2018 che si appresteranno a formare un nuovo Governo tra poche settimane. Durante la campagna elettorale Damiano si era schierato contro l’abolizione della Legge Fornero, proposta ...

Ultime Pensioni anticipate 2018 : novità uscita quota 100 - arriva proposta Lega : arriva la proposta della Lega di Matteo Salvini sulle pensioni anticipate 2018 a quota 100 e a quota 41 e sull'abolizione della riforma delle pensioni di Elsa Fornero. In settimana, secondo quanto riporta Repubblica di oggi, 11 marzo 2018, il Carroccio pubblicherà le linee guida da condividere con i partiti alleati. Il primo obiettivo è quello di assicurare pensioni anticipate con il sistema delle quote di uscita al ribasso in modo da arginare ...

RIFORMA Pensioni 2018/ La proposta per superare la Legge Fornero della Fast (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 9 marzo. La proposta della Fast-Confsal sulla Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 05:09:00 GMT)

RIFORMA Pensioni/ Quota 41 e Quota 100 - esempi concreti della proposta della Lega (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 26 febbraio. Quota 41 e Quota 100, esempi concreti della proposta della Lega. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 05:09:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Cambio mansione - la proposta di Chiara Saraceno (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 19 febbraio. Cambio mansione, la proposta di Chiara Saraceno. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 06:12:00 GMT)

Pensioni : bonus da 80 euro a quelle più basse? Ecco una nuova proposta : Il periodo più importante per proporre modifiche normative in qualsiasi campo è sicuramente quello della campagna elettorale. Adesso che siamo nel pieno di quella relativa alle prossime elezioni politiche del 4 marzo, le promesse ma anche le proposte in tema previdenziale sono molteplici e quotidiane. Evidente che la previdenza nostrana ha bisogno di interventi radicali sia per le Pensioni future che per quelle in essere. Le Pensioni si ...

RIFORMA Pensioni/ Via dal lavoro tra i 63 e i 65 anni : la proposta del Presidente delle Acli (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. La proposta di Roberto Rossini, Presidente delle Acli. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 6 febbraio(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 17:52:00 GMT)

Riforma Pensioni/ La proposta per le donne dimenticata dai partiti (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 11 gennaio. La proposta per le donne dimenticata dai partiti. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 10:54:00 GMT)