Pensioni | intesa Salvini-Di Maio contro legge Fornero e vitalizi | le novità

(Di venerdì 16 marzo 2018) Ieri #Matteoha gia' chiamato #Luigi DiM5s, Maurizio Martina Pd e Piero Grasso Leu per avviare la discussione sulla presidenze di Camera e Senato, ma l’attenzione è rivolta anche alla formazione del nuovo governo VIDEOe in questa trattativa fondamentale è per il segretario della Lega la questione della riforma #. Il primo provvedimento che farei se diventassi presidente del Consiglio – ha detto oggi il leader della coalizione politica di centrodestra - sarebbe la cancellazione della, Lega: primo provvedimento cancellareDa questo punto di vista nessun passo indietro della Lega che da tempo ormai è impegnata sul fronte dell’abrogazione della riformae che ha ancora il dente avvelenato per il no al referendum espresso dalla Consulta nel 2015. L'ho sempre detto – ha ribadito oggi Matteoa arrivando a ...