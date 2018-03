Pediatria | gli esperti | il latte fondamentale per il corretto apporto di nutrienti

Pediatria : allarme degli esperti per i video Choking Game sul web - vanno rimossi : Se ne parla meno, ma certi rituali tra giovanissimi purtroppo sono duri a morire. Anzi, messi a fuoco dallo smartphone, rinvigoriscono sul web senza subire alcuna censura. Dopo anni stanno ancora là a mostrare in versione live fenomeni come il ‘flash indiano’, quello che secondo ragazzini di 12-15 anni è “un gioco”, una sensazione forte da sperimentare tra amici, ma che in realtà non ha niente di divertente, solo ...

Pediatria di famiglia : firmata la pre intesa per il rinnovo dell’accordo collettivo nazionale (ACN) : La Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) firma in SISAC una preintesa che attraverso un “Primo Accordo” su alcuni temi importanti avvia in modo concreto il rinnovo organico dell’accordo collettivo nazionale (ACN) da raggiungere entro il 2018. Dopo un troppo lungo periodo di infruttuosi incontri, le parti si sono finalmente accordate su alcuni temi normativi e sull’erogazione degli arretrati economici fermi al 2010. “Le ...

Rinnovo Acn Pediatria di Famiglia - la FIMP : “Serve un accordo urgente per sanare la situazione di sofferenza della categoria” : Proseguono le trattative per il Rinnovo dell’accordo Collettivo Nazionale (ACN) della Pediatria di Famiglia. Positivi per ora gli esiti dell’intensa settimana di contatti e confronti tra la Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) col Ministro Beatrice Lorenzin, a cui va riconosciuta la chiarezza della sua nota a sostegno dei problemi della categoria. La Federazione ha inoltre incontrato i vertici delle Regioni, nella loro massima ...

Pediatria : Carnevale dei bimbi in sicurezza - i consigli degli esperti : Per trascorrere un Carnevale in allegria, salute e sicurezza, il provider ECM 2506 Sanità in-Formazione, e la pediatra Lucilla Ricottini, in collaborazione con Consulcesi Club, hanno diffuso un vademecum in cinque punti per dei festeggiamenti a misura di bambino, ma anche per la serenità dei genitori. 1) E’ giusto lasciare che il bambino scelga il costume da indossare, senza imporgli nulla. Confezionare in casa il travestimento con ...

Pediatria : più tristi gli adolescenti “smartphone-maniaci” : “Era meglio quando si passava il tempo a chiacchierare o a giocare a pallone“. Molti genitori di adolescenti incollati a smartphone e tablet ne sono convinti, ma ora a dar loro manforte arriva uno studio della San Diego State University. I ricercatori americani hanno infatti scoperto che i teenager che passano molto tempo di fronte agli schermi, dividendosi tra pc, telefono e tablet, sono ‘draghi’ sui social media, usano ...