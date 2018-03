Pediatri Fimp | no a dieta rigorosamente vegetariana per i bambini

Pediatri a : Paolo Biasci il nuovo presidente FIMP : Paolo Biasci è il nuovo presidente Nazionale della Federazione Italiana Medici Pediatri ( FIMP ). L’elezione è avvenuta ieri durante il 44° Congresso Sindacale Nazionale della Federazione. Classe 1955, nato a Livorno dove svolge la professione di pediatra di libera scelta, il dott. Biasci è stato Vice presidente della FIMP e subentra al dott. Giampietro Chiamenti. “E’ un grandissimo onore poter dirigere per i prossimi anni una così prestigiosa ...

Rinnovo Acn Pediatria di Famiglia - la FIMP : “Serve un accordo urgente per sanare la situazione di sofferenza della categoria” : Proseguono le trattative per il Rinnovo dell’accordo Collettivo Nazionale (ACN) della Pediatria di Famiglia. Positivi per ora gli esiti dell’intensa settimana di contatti e confronti tra la Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) col Ministro Beatrice Lorenzin, a cui va riconosciuta la chiarezza della sua nota a sostegno dei problemi della categoria. La Federazione ha inoltre incontrato i vertici delle Regioni, nella loro massima ...