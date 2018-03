Pd sconfitto? “Ci sarà tempo per analizzare” | De Luca Junior festeggia il seggio al

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 marzo 2018) Nonostante il risultato a dir poco disastroso del Partito Democratico in Campania alle ultime elezioni politiche, Piero De, figlio del governare Vincenzo De, riunisce i fedelissimi in un locale di Salerno perre l’elezione alla Camera dei Deputati (grazie al proporzionale, visto che non ce l’aveva fatta all’uninominale). Grandi assenti il padre e il fratello Roberto. Tra selfie e abbracci Deringrazia i sostenitori e promette di andare presto a Caserta e rilancia: “Voglio essere il deputato di tutti, non solo di chi mi ha votato”. Un ringraziamento per i tanti che lo hanno sostenuto, spiega nel suo breve discorso De. La serata durata poco più di due ore vede il figlio del presidente campano concedersi davvero a tutti senza lasciar spazio alle polemiche: “Avremo poi modo di commentare il risultato elettorale”, spiega nei due minuti ...