Pd | il disgelo con Raggi e la convergenza con il M5s Così Zingaretti può fare del Lazio

(Di venerdì 16 marzo 2018) Parola d’ordine:. “Tematica” e “politica”, a detta dei protagonisti. La mossa? Un serrato tentativo dicon il Movimento 5 stelle e il recupero di un centrosinistra romano logorato dalle divisioni interne. L’obiettivo finale: costruire un “blocco Roma” in grado di sostenere la scalata alla segreteria nazionale del Pd. Purché si vada a congresso non prima di un anno. E, ovviamente, blindare la propria non-maggioranza in Regione. Come suo solito, Nicolaa parole lascia sgusciare via il tema della candidatura al congresso Dem – ufficializzata fra mille pudori in un’intervista a Repubblica– ma il lavoro politico è già ben avviato. Un lavoro che sarà nazionale, attraverso la tessitura di reni con esponenti di spicco del Pd – Sergio Chiamparino, Maurizio Martina e Andrea Orlando –ma soprattutto locale. E che potrebbe far diventare illaboratorio ...