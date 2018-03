Pd alla finestra

Bologna - bimbo di 9 anni cade dalla finestra della cameretta al secondo piano : è in Rianimazione : A 9 anni è caduto dalla finestra di casa. Il bambino è ricoverato in Rianimazione, ma non sarebbe il pericolo di vita. E' accaduto nel Bolognese, il bambino è caduto dal secondo piano di una palazzina ...

Calciomercato : le indiscrezioni diventano realtà - il padre di Neymar tratta con il Real. Juventus alla finestra : Le indiscrezioni diventano realtà. L’attaccante ex Barca Neymar sarebbe sarebbe in trattativa con Real Madrid. Il padre del calciatore brasiliano, secondo quanto rivela il giornale spagnolo As, sarebbe già discutendo con Florentino Perez per studiare una strategia per la cessione. La Juventus è alla finestra: il sogno di Agnelli e Marotta e quella di creare un tridente offensivo con Dybala e Higuain. Un trio stellare, in grado di competere ...

Rifiuta le avance del suo padrone di casa - lui la butta dalla finestra : 43enne arrestato : La 23enne ha perso l'uso delle gambe, il 43enne accusato di tentato omicidio. L'uomo aveva cercato di far credere si trattasse di un tentativo di suicidio.Continua a leggere

Donna precipita dalla finestra e muore : ANSA, - REGGIO EMILIA , 14 MAR - Una Donna polacca di 61 anni è morta dopo essere precipitata da una finestra dell'appartamento in cui viveva nel quartiere di Santa Croce, a Reggio Emilia. Sull'...

Mercati positivi. Milano resta alla finestra : Teleborsa, - Si muove all'insegna del rialzo la seduta finanziaria delle borse europee , mentre Milano resta indietro scambiando vicino ai valori della vigilia. Un timido sostegno alla Piazza Affari ...

Atti osceni in ufficio davanti alla finestra : 10mila euro di multa per un impiegato : Si masturbava davanti al computer con la webcam accesa, mentre era alla scrivania in ufficio, ben visibile dall'esterno: per questo un impiegato di Crema , in provincia di Cremona, ha ricevuto un ...

Bologna - si fa un selfie alla finestra e precipita in strada : Bologna, 10 marzo 2018 - Voleva farsi un selfie sporto fuori dalla finesta. Ma forse per il livello alcolico nel sangue, forse perché ha perso la presa, è precipitato di sotto, finendo in strada. È ...

Visita moglie e figlio neonato in ospedale e poi si getta dalla finestra : ... unica fonte di sostentamento in questo momento, particolarmente cruciale alla luce del piccolo figlio appena venuto al mondo. Potrebbe essersi tolto la vita per questo motivo il 44enne che oggi ha ...

Mercati europei leggermente positivi. Milano resta alla finestra : Teleborsa, - Si chiude all'insegna del rialzo la seduta finanziaria delle borse europee , mentre Piazza Affari resta indietro terminando vicino ai valori della vigilia. Sul mercato USA, si registrano ...

Choc in ospedale - precipita dalla finestra del Fatebenefratelli : morto sul colpo : Un uomo di 30-35 anni è morto dopo essere precipitato dal terzo piano dell'ospedale Fatebenefratelli, all'isola Tiberina, a Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Trastevere, i vigili del ...

Incredibile a Barcellona : Messi in “rottura” con Valverde - i cinesi di Milano alla finestra : Messi, ROTTURA Barcellona- Ci risiamo. Tornano con insistenza le voci possibile rottura a fine stagione fra Lionel Messi ed il Barcellona. Il motivo? Una mega lite con l’allenatore Valverde: i due da tempo si sopportano poco per questioni tattiche e caratteriali, seppur a novembre, il 5 volte pallone d’oro aveva rinnovato a fior di milioni di euro (ben 122 milioni per 4 anni). Di sicuro l’addio di Neymar, passato in estate al ...

Marsiglia - rosso da 42 milioni : Uefa alla finestra e pronta alle sanzioni : Il club francese sta vivendo una buona stagione dal punto di vista dei risultati, ma i conti non tornano: aumentano i ricavi, ma il rosso è di 42 milioni. L'articolo Marsiglia, rosso da 42 milioni: Uefa alla finestra e pronta alle sanzioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Elezioni - la notte di Salvini : sigarette e saluti ai giornalisti dalla finestra di via Bellerio : Non ha rilasciato alcuna dichiarazione Matteo Salvini, leader della Lega, dopo aver appreso dei voti ricevuti dal suo partito. Salvini è stato intercettato da alcune telecamere mentre parlava al telefono e fumava una sigaretta. Ha salutato e sorriso ai giornalisti presenti alla sede della Lega in Via Bellerio. L'articolo Elezioni, la notte di Salvini: sigarette e saluti ai giornalisti dalla finestra di via Bellerio proviene da Il Fatto ...