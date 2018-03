Paura in Sardegna | autobus divorato dalle fiamme | salvi per miracolo i passeggeri

Meningite - Paura contagio in Sardegna dopo la morte del giovane di Tortolì : Sono saliti a quattro i casi di Meningite accertati nell'Isola, nonostante nelle ultime ore si sia temuto per il quinto ricovero, poi smentito dalla Asl locale gallurese. A poche ore dalla morte del giovane 19nne di Lanusei, da giorni ricoverato presso il presidio di Nostra Signora della Mercede e poi deceduto nella serata del 9 gennaio, aveva destato non poca preoccupazione il ricovero di un altro paziente presso l'ospedale Giovanni Paolo II di ...