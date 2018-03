Paura a Monteverde Auto non si ferma all' alt | carabiniere spara e ferisce due passanti

huffingtonpost

(Di venerdì 16 marzo 2018) Spari a Roma nel quartiere, in via Ozanam. Secondo una prima ricostruzione i colpi sarebbero stati esplosi in occasione di un controllo a un'da parte di una pattuglia dei carabinieri. Ferite due.Secondo Il Messaggero, una pattuglia dei carabinieri ha tentato dire una macchina nel quadro di un'operazione di polizia giudiziaria, ma l'non si è arrestata all'alt e ha invece tentato di investire uno dei militari. Quest'ultimo, dopo essere riuscito a schivarla, hato colpendo per errore due donne, madre e figlia, che passavano a bordo di un motorino. Le due donne sono entrambe ricoverate al San Camillo; le loro condizioni sarebbero buone. Ora i carabinieri stanno dando la caccia all'che ha tentato di investire i militari.