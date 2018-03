Parlano i creatori di Hypervsn | l’ologramma fatto di led

wired

(Di venerdì 16 marzo 2018), comunemente inteso come immagine tridimensionale che fluttua in aria, è ancora una soluzione che appartiene alla fantascienza più che alla realtà, anche se di recente alcuni ricercatori della Brigham Young University hanno messo a punto una tecnica in grado di riprodurre minuscoli bozzetti di luce a mezz’aria. Proprio per questo Art Stavenka e Kiryl Chykeyuk, per creare queste immagini che sembrano comparire dal nulla, anziché utilizzare la tecnologia laser si sono affidati ai Led. Il risultato è, l’illusione ottica più stupefacente vista agli ultimi CES di Las Vegas e Mobile World Congress di Barcellona. “Io e Kiryl siamo bielorussi, ci conosciamo da bambini e dopo gli studi a Londra abbiamo fondato la nostra società, Kino-Mo”, racconta Stavenka. “La prima prova era un display creato all’interno di ruote di una bicicletta, che ha attratto diversi investitori, ma ...