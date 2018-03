Parlamento | Rosato | pronti a votare candidati adeguati

calcioweb.eu

(Di venerdì 16 marzo 2018) Palermo, 16 mar. (AdnKronos) – Sulle presidenze delle Camere “ascolteremo con rispetto le proposte che arrivano dalle altre forze politiche che hanno numeri più ampi e sceglieremo di sostenere le candidature che riteniamo adeguate. Peraltro, mi sembra che il M5s abbia le idee molto chiare. Il resto mi sembra sia un gioco di posizionamento”. Lo ha detto all’Adnkronos Ettore, capogruppo uscente alla Camera del Pd.“Se propongonoa presiedere le Assemblee – ha aggiunto – noi siamoa votarli, non chiediamo niente in cambio e non pretendiamo che sia uno dei nostri”. L'articolosembra essere il primo su CalcioWeb.