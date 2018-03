Parlamento | Grasso più ricco di Boldrini

Elezioni - il nuovo Parlamento senza D'Alema (ma con Grasso - Boldrini e tutti i ministri Pd) : Chi ha vinto le Elezioni ? A due giorni dalle Elezioni del 4 marzo 2018 ancora non c'è un elenco definitivo dei nuovi eletti. Come chiarisce il Ministero degli interi il riparto dei...

Elezioni - il nuovo Parlamento senza D'Alema (ma con Grasso - Boldrini e tutti i ministri Pd) : Chi ha vinto le Elezioni ? A due giorni dalle Elezioni del 4 marzo 2018 ancora non c'è un elenco definitivo dei nuovi eletti. Come chiarisce il Ministero degli interi il riparto dei...

In Parlamento col 'paracadute' : Boldrini - Grasso e Franceschini tra i ripescati del proporzionale : Sconfitti nell'uninominale, in Parlamento grazie al proporzionale . I ministri Maurizio Martina, Marco Minniti, Andrea Orlando e Dario Franceschini entreranno alla Camera. Ce la fa anche la presidente ...

Pietro Grasso non chiude a Luigi Di Maio : "Confronto aperto in Parlamento" : "Con Di Maio c'è un confronto aperto e il luogo è il Parlamento". Così il leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, nel corso di una conferenza stampa per commentare l'esito del voto, in merito a un possibile dialogo con i 5 Stelle.Anche sul Pd, alla luce di un possibile passo indietro di Matteo Renzi, Grasso non mostra un atteggiamento di chiusura: "Non valutiamo le persone, valutiamo le politiche. Il confronto col Pd ...