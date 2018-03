Papa Francesco da padre Pio | un crocevia tra passato e futuro

Pippo Baudo/ A capo dell'Academy : l'appello a Papa Francesco - "ho un problema che mi assilla" (Sanremo Young) : Sarà Pippo Baudo a guidare la giuria dell'Academy nella finalissima di Sanremo Young in onda questa sera. Chi fra i sei concorrenti ancora in gara riuscirà a conquistare il suo...(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 09:08:00 GMT)

[L'analisi] Ecco perché in Vaticano è scattata la resistenza contro Papa Francesco : "Resistenze. Francesco, come tutti i papi, ha generato resistenze fuori e dentro la Chiesa. perché? "Se lo chiede la più importante rivista del mondo dei gesuiti, La Civiltà Cattolica , tracciando in ...

“Papa Francesco. Un uomo di parola”/ Video - il trailer del film di Wim Wenders su Bergoglio : “Papa Francesco. Un uomo di parola”: Video, il trailer del film di Wim Wenders su Bergoglio. Esce nei cinema americani il 18 maggio il documentario sulla vita personale del pontefice(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 16:04:00 GMT)

Lo scienziato che incoraggiava Papa Francesco. La Chiesa piange l''ateo' Stephen Hawking : ... @notiveri, 14 marzo 2018 Al di là delle questioni metodologiche che tale posizione può suscitare, Hawking, ha sottolineato il direttore del portale Documentazione Interdisciplinare di Scienza e Fede ...

E adesso spunta il film con Papa Francesco : ... il momento in cui per la prima volta, ormai cinque anni fa, il Papa si è affacciato su Piazza San Pietro, alcune fasi salienti dei viaggi pastorali nel mondo, altre riprese riguardanti il ...

Vaticano - Papa Francesco e la clamorosa verità : ecco le 7 righe 'tagliate' dalla lettera di Papa Ratzinger : ... titolare del seguitissimo blog Settimo cielo , a 'svelare il mistero' della lettera di Benedetto XVI 'a favore' di Bergoglio che tanti dubbi aveva sollevato nel mondo della Chiesa. A quella lettera ...

In soccorso di Francesco arriva ‘solo’ Ratzinger. Intorno al Papa critiche e inerzia : Passati i festeggiamenti per i cinque anni di regno, la domanda non è: dove sta Francesco? Ma piuttosto: dove sta la Chiesa? Jorge Mario Bergoglio si è già conquistato un posto nella storia per il suo slancio profetico in campo religioso e per la sua leadership morale sulla scena geopolitica. Nel panorama di leader, che nel migliore dei casi vedono soltanto l’obiettivo della propria nazione, Francesco spicca per lungimiranza. Ha capito prima di ...

"Non ho tempo per leggere questi volumetti". La frase omessa del Papa emerito getta un’ombra sul rapporto con Francesco : Sette righe sorprendenti, che sottendono un giudizio non esattamente lusinghiero della collana appena pubblicata "La teologia di papa Francesco". Si annoda attorno a questo passaggio della lettera di Benedetto XVI a papa Francesco l'ultima polemica che in queste ore dilaga nelle stanze vaticane. Ossia: perché l'ufficio stampa della Santa Sede ha deciso di omettere, nel dare conto di quella lettera, proprio quelle righe così ...

Cinque anni da Papa e Wim Wenders dirige un film con Francesco : Roma, 13 mar. , askanews, Immagini esclusive, diffuse da Vatican News, il canale ufficiale del Vaticano, del film 'papa Francesco. Un uomo di parola', scritto e diretto dal regista tre volte nominato ...

Papa Francesco - i 5 anni di Bergoglio alla guida della Chiesa : Ma anche di viaggi storici, come quello a Cuba, e di incontri con i leader mondiali per promuovere la pace nel mondo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Papa Francesco : lanciato il trailer del film di Wim Wenders : Diffuso in anteprima sul sito Vatican News - nel quinto anniversario del pontificato - il trailer di 'Papa Francesco. Un uomo di parola', che uscirà negli Stati Uniti il prossimo 18 maggio. Si tratta ...

Papa Francesco : lanciato trailer del film di Wim Wenders - Il trailer : Il progetto, infatti, ruota attorno ad un lungo dialogo col Pontefice che si sofferma su diversi temi offrendo risposte alle principali sfide globali del mondo contemporaneo: la morte, la giustizia ...

Papa Francesco nel film di Wim Wenders - diffuso il trailer - : Si intitola "Papa Francesco. Un uomo di parola" la pellicola che uscirà nelle sale americane il prossimo 18 maggio. Un colloquio faccia a faccia col pontefice sui grandi temi del mondo. il trailer diffuso nel giorno del quinto anniversario del pontificato di Beroglio

Francesco - arriva il film di Wim Wenders sul Papa : il lancio negli Usa a maggio : Città del Vaticano - Dal cielo sopra Berlino, al cielo sopra Santa Marta. Wim Wenders, il regista tedesco pluripremiato per diversi film che hanno fatto la storia del cinema, stavolta ha firmato un ...