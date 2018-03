Papa Francesco a San Giovanni Rotondo | attesi 30mila fedeli

Così Papa Francesco 'scoprì' Padre Pio : ... 2016, ; nel febbraio di quell'anno, poi, ricevette in udienza i Gruppi di preghiera, uno dei più importanti network spirituali del mondo, che conta migliaia di formazioni censite ufficialmente in 60 ...

Papa Francesco da padre Pio - attesa e preparati a Pietrelcina : attesa e preparativi a Pietrelcina , Benevento, per la visita di domani di Papa Bergoglio; domani mattina Papa Francesco si recherà a Piana Romana dove padre Pio ebbe il dono delle stimmate. In attesa ...

Laudato sì : nasce una rete di comunità per diffondere il messaggio ecologista di Papa Francesco e far rinascere Amatrice : Sono passati quasi tre anni dalla pubblicazione dell’enciclica Laudato si’ di papa Francesco, la «riflessione insieme gioiosa e drammatica» che ha segnato una svolta nella storia della Chiesa non meno che nel pensiero ecologista. «Non c’è ecologia senza giustizia e non ci può essere equità in un ambiente degradato» scriveva allora il pontefice, esponendo in modo potente e chiaro i principi di un’ecologia integrale. Un ...

Papa Francesco a Pietrelcina e San Giovanni Rotondo - la diretta su TRM Network : Segui la visita di Papa Francesco il 17 marzo dalle ore 9.00 su TRM h24 canale 16 del digitale terrestre Puglia e Basilicata, canale 519 piattaforma Sky ed in web streaming su trmtv.it e App "Trmtv" ...

Papa Francesco da padre Pio : un crocevia tra passato e futuro : Sabato 17 marzo 2018, Papa Francesco arriva a San Giovanni Rotondo, il famoso santuario dedicato a padre Pio da Pietrelcina.

[L'analisi] Ecco perché in Vaticano è scattata la resistenza contro Papa Francesco : "Resistenze. Francesco, come tutti i papi, ha generato resistenze fuori e dentro la Chiesa. perché? "Se lo chiede la più importante rivista del mondo dei gesuiti, La Civiltà Cattolica , tracciando in ...

“Papa Francesco. Un uomo di parola”/ Video - il trailer del film di Wim Wenders su Bergoglio : “Papa Francesco. Un uomo di parola”: Video, il trailer del film di Wim Wenders su Bergoglio. Esce nei cinema americani il 18 maggio il documentario sulla vita personale del pontefice(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 16:04:00 GMT)

Lo scienziato che incoraggiava Papa Francesco. La Chiesa piange l''ateo' Stephen Hawking : ... @notiveri, 14 marzo 2018 Al di là delle questioni metodologiche che tale posizione può suscitare, Hawking, ha sottolineato il direttore del portale Documentazione Interdisciplinare di Scienza e Fede ...

E adesso spunta il film con Papa Francesco : ... il momento in cui per la prima volta, ormai cinque anni fa, il Papa si è affacciato su Piazza San Pietro, alcune fasi salienti dei viaggi pastorali nel mondo, altre riprese riguardanti il ...

Vaticano - Papa Francesco e la clamorosa verità : ecco le 7 righe 'tagliate' dalla lettera di Papa Ratzinger : ... titolare del seguitissimo blog Settimo cielo , a 'svelare il mistero' della lettera di Benedetto XVI 'a favore' di Bergoglio che tanti dubbi aveva sollevato nel mondo della Chiesa. A quella lettera ...

In soccorso di Francesco arriva ‘solo’ Ratzinger. Intorno al Papa critiche e inerzia : Passati i festeggiamenti per i cinque anni di regno, la domanda non è: dove sta Francesco? Ma piuttosto: dove sta la Chiesa? Jorge Mario Bergoglio si è già conquistato un posto nella storia per il suo slancio profetico in campo religioso e per la sua leadership morale sulla scena geopolitica. Nel panorama di leader, che nel migliore dei casi vedono soltanto l’obiettivo della propria nazione, Francesco spicca per lungimiranza. Ha capito prima di ...

"Non ho tempo per leggere questi volumetti". La frase omessa del Papa emerito getta un’ombra sul rapporto con Francesco : Sette righe sorprendenti, che sottendono un giudizio non esattamente lusinghiero della collana appena pubblicata "La teologia di papa Francesco". Si annoda attorno a questo passaggio della lettera di Benedetto XVI a papa Francesco l'ultima polemica che in queste ore dilaga nelle stanze vaticane. Ossia: perché l'ufficio stampa della Santa Sede ha deciso di omettere, nel dare conto di quella lettera, proprio quelle righe così ...