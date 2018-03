Pamela Mastropietro | Oseghale cambia versione | “Pamela era viva e quando sono tornato

Omicidio di Pamela Mastropietro - Oseghale cambia versione. "L'ho lasciata viva - tornato a casa l'ho trovata nel trolley" : Gli inquirenti stanno ancora lavorando per mettere al loro posto i tasselli che formano il quadro della morte di Pamela Mastropietro, la 18enne trovata fatta a pezzi, il corpo chiuso in due trolley, ...

Pamela Mastropietro - Oseghale : "L'ho lasciata viva con Desmond - poi l'ho trovata nella valigia" : La nuova versione. «Sono uscito per vendere marijuana ad una persona che mi aveva chiamato. La ragazza l'ho lasciata viva a casa, con Desmond; quando circa 3-4 ore dopo sono tornato a casa...

Omicidio di Pamela Mastropietro - la verità di Oseghale. La confessione diventa un giallo : Macerata, 13 marzo 2018 - Poseguono gli accertamenti sull'Omicidio di Pamela Mastropietro , la diciottenne fuggita dalla Pars il 29 gennaio e ritrovata, uccisa e fatta a pezzi, il 31 in due trolley a ...

“L’ho uccisa io”. Pamela Mastropietro - arriva la svolta con tanto di confessione choc. Pensava di non essere ascoltato - ma è tutto registrato : Potrebbe esserci una svolta nelle indagini sul caso di Pamela Mastropietro, la 18enne romana fatta a pezzi e chiusa in due trolley abbandonati nella campagna di Macerata. A quanto si apprende infatti c’è un indiziato numero uno. La pista, seguita dagli inquirenti da tempo, avrebbe trovato conferma nelle parole del diretto interessato. Si tratta di Innocent Oseghale, uno dei quattro nigeriani indagati per l’omicidio, che avrebbe ...

Pamela Mastropietro - Oseghale confessa : “Sono stato io e ho fatto tutto da solo” : Innocent Oseghale, uno dei nigeriani arrestati per l’omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne uccisa a Macerata e il cui cadavere è stato fatto a pezzi e messo in due trolley, avrebbe confessato il diletto. “Sono stato io e ho fatto tutto da solo“, queste le parole che, secondo Il Giorno, l’uomo avrebbe confessato in carcere. Oseghale viveva in via Spalato con una ragazza italiana, da cui ha avuto una bambina. Dopo il ...

Pamela Mastropietro - Dna di Oseghale sul suo corpo/ Macerata - la candeggina non ha cancellato le tracce : Pamela Mastropietro, Dna di Oseghale sul suo corpo: svolta nelle indagini in merito al delitto di Macerata. Sul corpo della 18enne anche il Dna del tassista.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 18:18:00 GMT)

Pamela Mastropietro - svolta nelle indagini : trovato il dna di Oseghale sul suo corpo : Clamorosa svolta nelle indagini sulla morte di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa e fatta a pezzi lo scorso 30 gennaio. Secondo i risultati degli accertamenti dei Ris, sui resti del suo corpo sarebbero state trovate tracce del dna di Innocent Oseghale, il nigeriano già in carcere per il delitto, e del tassista con il quale la ragazza trascorse la notte prima di essere ammazzata.Continua a leggere

Pamela Mastropietro uccisa da due coltellate nel torace : Non è stata overdose o una dose di droga tagliata male. Lo scrivono le perizie tossicologiche medico legali sul corpo della diciottenne per cui sono indagate quattro persone, tre nigeriani arrestati e ...

Pamela Mastropietro fatta a pezzi da più persone? Nuovi dettagli su come è stata uccisa : Pamela Mastropietro fatta a pezzi da più persone? Nuovi dettagli su come è stata uccisa Si compongono i tasselli che formano il quadro della morte di Pamela Mastropietro, la 18enne romana trovata fatta a pezzi a Pollenza. Pamela assunse droga ma il decesso è stato provocato da due colpi di arma da taglio.Continua a leggere […]

Pamela Mastropietro - seconda autopsia : la 18enne è morta per due coltellate al torace e non per overdose : A uccidere Pamela Mastropietro, la 18enne romana il cui corpo, fatto a pezzi, è stato ritrovato in due trolley abbandonati il 31 gennaio scorso nelle campagne di Pollenza (Macerata), non è stata un’overdose di eroina, ma due coltellate sferrate alla base del torace con una lama che ha raggiunto il fegato. Prima però o è stata colpita alla testa con un oggetto contundente o è caduta su un oggetto smussato mentre era intorpidita dall’assunzione in ...

Pamela Mastropietro sarebbe morta a causa di due coltellate al petto - dice una perizia medico-legale : Una perizia medico-legale ordinata dalla procura di Macerata sostiene che Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa in circostanze ancora non chiarite il 30 gennaio, sia morta a causa di due coltellate al petto. La perizia non è stata diffusa ufficialmente The post Pamela Mastropietro sarebbe morta a causa di due coltellate al petto, dice una perizia medico-legale appeared first on Il Post.

