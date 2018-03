Pamela | la nuova versione di Oseghale | L' ho lasciata viva | sono tornato e ho

Pamela - nuova versione di Oseghale : "L'ho lasciata viva - trovata nel trolley" : "Sono uscito per vendere marijuana, l'ho lasciata viva a casa, con Desmond. Dopo 3-4 ore sono tornato a casa sono tornato e l'ho trovata già dentro le valige". Questa l'ultima versione dei fatti fornita dal nigeriano in carcere per la morte di Pamela Mastropietro

Pamela Mastropietro - nuova terribile svolta : sarebbe stata massacrata per nascondere le violenze pre mortem : Secondo le parole di Mariano Cingolani, medico legale che in passato ha seguito casi di cronaca nera come quelli legati all'omicidio Meredith o all'ancora poco chiara morte di Marco Pantani, ...

"Pamela colpita alla tempia con un corpo contundente prima della morte" : i risultati della nuova autopsia : Emergono nuove verità sul caso di Pamela Mastropietro. Come si legge sul Corriere della Sera, il professor Mariano Cingolani ha svolto sul cadavere della ragazza una nuova autopsia durata cinque ore. "Ci metteremo un po' di tempo ma riusciremo a chiarire tutto, lo dobbiamo innanzitutto a Pamela", ha affermato il medico. Ci sono segni di "applicazione di violenza sicuramente in condizione di vitalità". Cioè "è stata ...