Pallamano | a Salerno le azzurre pareggiano 24-24 contro gli USA | sabato si replica

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : alla Jomi Salerno il big match contro Conversano - campane in testa alla classifica : Cambia la capolista nella Serie A di Pallamano femminile, con la Jomi Salerno capace di piegare 25-17 una spenta Indeco Conversano, trascinata dalle 11 reti di Suleiky Gomez. Per le pugliesi, il secondo posto non è tuttavia in pericolo, visti i 10 punti di vantaggio sul Cassano Magnago, vittorioso questa settimana sull’Oderzo 24-22, mentre il Casalgrande Padana coglie un prezioso successo 25-23 sul campo dell’Ariosto Ferrara. Pioggia ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : la Jomi Salerno insegue ancora l’Indeco Conversano - decisivo lo scontro diretto : Tutto invariato nella Serie A di Pallamano femminile dopo la diciassettesima giornata, con l’Indeco Conversano ancora in testa alla classifica, in virtù del successo 27-16 sul Flavioni Civintavecchia, penalizzato in settimana anche dal crollo del palazzetto, a causa dell’intensa nevicata. A -2 c’è però sempre la Jomi Salerno, vittoriosa a Brescia 30-25. Le 15 reti di un’indemoniata Daniela Palarie non bastano invece ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : successo facile per Conversano - la Jomi Salerno resta in scia : Diciassette su diaciassette. Questo l’impressionante rullino di vittorie dell’Indeco Conversano nella Serie A di Pallamano femminile, con i due punti di questa settimana racimolati contro il Teramo, con il punteggio finale di 42-14. Tiene il passo la Jomi Salerno, giustiziera 37-24 del Dossobuono, mentre il derby di Ferrara tra Ariosto ed Estense termina sul 24-24. Altro pareggio quello tra Brescia e Casalgrande Padana, per 29-29, ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : l’Indeco Conversano vince col brivido - tutto facile per la Jomi Salerno : Sedici su sedici per l’Indeco Conversano nel campionato di Serie A di Pallamano femminile, che mantiene col brivido l’imbattibilità, sconfiggendo 22-21 l’Estense Ferrara in trasferta, grazie alle 9 realizzazioni di Giusy Ganga. Resta a -2 la Jomi Salerno, che trascinata da Suleiky Gomez piega 28-20 il Brixen, mentre in terza piazza troviamo il Cassano Magnago, superato però 26-22 dal Casalgrande Padana. Ad approfittare del ko ...

Pallamano - Coppa Italia femminile 2018 : Oderzo sorprende la Jomi Salerno - in finale anche l’Indeco Conversano : Sarà Mechanic System-Wurbs Oderzo-Indeco Conversano la finale dell’edizione 2018 della Coppa Italia di Pallamano femminile, con le trevigiane capaci di vincere la prima semifinale, piegando 20-18 le vincitrici dell’ultimo Scudetto della Jomi Salerno, al termine di una sfida molto equilibrata, dove a far la differenza è stato lo spirito di squadra delle giallo-nere, al cospetto di una formazione molto attrezzata, cui non sono bastate ...

Pallamano - Coppa Italia femminile 2018 : definite le semifinali - vincono Conversano e Salerno : Siamo giunti al giro di boa per quanto riguarda la stagione della Pallamano, che questo fine settimana vede disputarsi al Pala SanGiacomo di Conversano la Final8 di Coppa Italia femminile, iniziata quest’oggi. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata. I quarti di finale sono stati aperti dall’ottima prova della Venplast Dossobuono, capace di sconfiggere 26-22 il Casalgrande Padana, difendendo nella ...