Palermo | sfruttamento prostituzione | arrestati tre nigeriani 2

meteoweb.eu

: News: (Sfruttamento della prostituzione, due donne e un uomo fermati a Palermo) pubblicata su Informazione 24 -… - 24Reporter24 : News: (Sfruttamento della prostituzione, due donne e un uomo fermati a Palermo) pubblicata su Informazione 24 -… - ilSitodiSicilia : Palermo, sfruttamento della prostituzione: arrestati dalla Polizia tre nigeriani | il Sito di Sicilia - MondoPalermo : Sfruttamento della prostituzione, due donne e un uomo fermati a Palermo -

(Di venerdì 16 marzo 2018) (AdnKronos) – Le manette sono scattate ai polsi di Eric Precious di 22 anni, Patience Vincent, detta ‘Aisha’ di 37 anni e il compagno di quest’ultima, Israel Abia, detto ‘Papi’ di 52 anni. Per gli stessi reati risulta, inoltre, indagato anche un altro nigeriano, Samuel Ebi di 35 anni, “appartenente allo stesso gruppo che è attualmente detenuto nel carcere di Trapani”. “Complesse e laboriose indagini, condotte dalla Squadra Mobile palermitana, hanno consentito di far luce su un desolante sistema didi giovani donne straniere giunte in territorio nazionale ed hanno configurato, quindi, nei confronti dei responsabili i reati di tratta di esseri umani finalizzata allodellain concorso, violenza sessuale aggravata e procurato aborto”, dicono gli investigatori.Le attività investigative hanno ...