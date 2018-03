Palermo | Orlando | assumere a tempo pieno 198 lavoratori ex Aps

In Consiglio scontro su Palermo capitale cultura - Orlando : 'Polemica legata a un evento su 800...' : Approfondimenti 'Ponte Corleone, chiarezza sulla stabilità': temperatura bollente a Sala delle Lapidi 13 marzo 2018 Palermo capitale della cultura 2018 non solo motivo di orgoglio per la città, ma ...

Palermo : Ferrandelli contro Orlando - in 37 anni nessun cambiamento (2) : (AdnKronos) - Dieci immagini che raccontano "dieci criticità cittadine che però - afferma Ferrandelli - possono diventare punti di forza, creare lavoro e migliorare la vita dei palermitani, rendendo Palermo una città finalmente europea. Non stiamo parlando di utopie ma di progetti concreti, già real

Palermo : Ferrandelli contro Orlando - in 37 anni nessun cambiamento : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - "La realtà di Palermo non è quella che vi viene raccontata tra una campagna elettorale e l'altra". A dirlo è Fabrizio Ferrandelli, capo dell'opposizione al consiglio comunale di Palermo, che lancia una campagna sui social per mostrare quanto il capoluogo siciliano non s

Palermo : Orlando - io mandante pestaggio Ursino? Sono antifascista quindi non violento… : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) – “In questo momento penso solo a difendere una città che vuole essere ostinatamente antifascista e antirazzista. E, proprio perché Sono antirazzista e antifascista, Sono contro ogni forma di violenza, in questo caso con dei criminali che hanno aggredito Ursino al quale esprimo la mia solidarietà”. Lo ha detto all’Adnkronos il sindaco di Palermo Leoluca Orlando replicando a distanza a Forza ...

Acqua : Regione chiede razionamento a Palermo - Orlando 'Non è sostenibile' : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - Le indicazioni del Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti sono chiare: operare immediatamente un razionamento del 50% dei prelievi dagli invasi che forniscono Acqua alla città di Palermo. Ma il Comune non è d'accordo. "Ho rappresentato oggi al presidente Musumeci - fa

Sit in anche a Palermo - Orlando : "Noi da sempre antifascisti e antirazzisti" : Palermo, 10 feb. (AdnKronos) - "A Palermo si respira l'aria di una città che da sempre è stata antifascista e antirazzista, l'essere antirazzisti e antifascisti tutti i giorni dell'anno. E oggi in particolare evidenza, perché dietro populismi di maniera si nascondono rigurgiti fascisti e razzisti".

Sit in anche a Palermo - Orlando : “Noi da sempre antifascisti e antirazzisti” : Palermo, 10 feb. (AdnKronos) – “A Palermo si respira l’aria di una città che da sempre è stata antifascista e antirazzista, l’essere antirazzisti e antifascisti tutti i giorni dell’anno. E oggi in particolare evidenza, perché dietro populismi di maniera si nascondono rigurgiti fascisti e razzisti”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, partecipando al sit in antirazzista e antifascista ...

Palermo : Orlando - ronde Forza Nuova inaccettabile propaganda politica : Palermo, 8 feb. (AdnKronos) - "Dopo i fatti di Macerata credo sia chiaro a tutti quale sia l’idea di 'sicurezza' dei neofascisti in Italia. Palermo non ha mai sottovalutato e non intende sottovalutare manifestazioni di chiara ispirazione fascista e nemmeno intende delegare ad inquietanti personaggi

Sicilia : Orlando - bene stato emergenza su acqua e rifiuti Palermo : Palermo, 8 feb. (AdnKronos) - "Esprimo il mio apprezzamento come sindaco di Palermo e presidente di Anci Sicilia al Consiglio dei Ministri che oggi pomeriggio ha accolto le richieste del Comune di Palermo e di tutti gli altri comuni Siciliani dichiarando lo stato di calamità naturale inerente il pro

Palermo : Cga respinge ricorso Regione - Orlando rimane sindaco metropolitano : Palermo, 3 feb. (AdnKronos) - Leoluca Orlando rimane sindaco della città metropolitana di Palermo. A stabilirlo è il Cga che ha respinto il ricorso della Regione contro l'ordinanza del Tar di sospensione dei provvedimenti regionali che avevano portato alla decadenza di Orlando dalla carica di sindac

Palermo : Fiori d'acciaio a Orlando - una donna a capo della Gesap : Palermo, 2 feb. (AdnKronos) - L'Associazione 'Fiori d'acciaio' scrive una lettera aperta al sindaco di Palermo Leoluca Orlando per chiedere "una donna al vertice della Gesap", la società di gestione dell'aeroporto 'Falcone e Borsellino' di Palermo dopo le dimissioni di Fabio Giambrone, candidato all

Palermo : Orlando incontra ambasciatore Ungheria Kohut : Palermo, 1 feb. (AdnKronos) - Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando ha incontrato ieri a Palazzo delle Aquile l’ambasciatore straordinario e plenipotenziario d’Ungheria, Balazs Kohut. "Nell'ottica del rafforzamento dell'integrazione europea, della cooperazione fra gli Stati e le comunità e la diffu