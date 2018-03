Palermo | indagato per peculato ex pm Ingroia

Palermo - ex pm Ingroia indagato per peculato/ Indennità e rimborsi : le spese contestate dalla Procura : Palermo, ex pm Ingroia indagato per peculato. Indennità e rimborsi: le spese contestate dalla Procura. Le ultime notizie sul sequestro di 151 mila euro e sull'inchiesta su Sicilia e-servizi(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 17:38:00 GMT)