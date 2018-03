Palermo | Chinnici Pd | basta con atteggiamenti ostili in consiglio comunale

Palermo : Chinnici (Pd) - no a sanatoria generalizzata su multe ztl - valutare singoli casi : Palermo , 18 gen. (AdnKronos) - "Sulla ztl non si torna indietro e non siamo disponibili alle sanatorie generalizzate. Vogliamo andare incontro alle esigenze di quei cittadini che, pur avendone diritto, hanno dimenticato il rinnovo del pass annuale e si sono visti recapitare decine di verbali". Lo af

Palermo : Chinnici (Pd) - inammissibile che si muoia per strada nel 2018 : Palermo, 4 gen. (AdnKronos) - “E’ inammissibile che nel 2018 a Palermo si muoia per strada. Sui senzatetto ho sentito in questi giorni solo strumentalizzazioni ma la politica non può dividersi su un tema così importante. Le istituzioni siano unite nell’affrontare quest’emergenza con proposte concret