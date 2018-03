Palermo : Chinnici (Pd) - basta con atteggiamenti ostili in consiglio comunale : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) – ‘basta con gli atteggiamenti ostili che danneggiano la città. Siamo chiamati a discutere di provvedimenti importanti per Palermo per questo richiamo tutte le forze politiche presenti in consiglio alla responsabilità”. Lo afferma il capogruppo Pd al Comune di Palermo Dario Chinnici in merito alle polemiche di questi ultimi giorni e dopo la seduta andava a vuoto di questa mattina. ‘Pensiamo a ...

Palermo : Chinnici (Pd) - no a sanatoria generalizzata su multe ztl - valutare singoli casi : Palermo, 18 gen. (AdnKronos) - "Sulla ztl non si torna indietro e non siamo disponibili alle sanatorie generalizzate. Vogliamo andare incontro alle esigenze di quei cittadini che, pur avendone diritto, hanno dimenticato il rinnovo del pass annuale e si sono visti recapitare decine di verbali". Lo af